Pronostico Barcellona-Como: emozioni a non finire e valanga di gol

Barcellona-Como è una partita amichevole che si gioca domenica 10 agosto. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Prove di grande squadra per il Como, impegnato in un’amichevole assai affascinante contro il Barcellona. Il ritorno di Fabregas al Camp Nou, ma non solo, anche la possibilità da parte del tecnico che ha deciso di rimanere in riva al lago rifiutando la corte dell’Inter, di mettersi in mostra contro i catalani.

Una sfida davvero affascinante: perché se da un lato conosciamo la forza della truppa di Flick – allenatore candidato anche al premio come migliore dello scorso anno – dall’altro sappiamo benissimo che il progetto Como, fatto di giovani con voglia di mettersi in mostra e tecnicamente di un altro livello, sia quello che stuzzica maggiormente dalle nostre parti. Insomma, ci aspettiamo una sfida aperta a qualsiasi risultato, ma con molti gol.

Lo abbiamo visto come difende il Barcellona, molto alto e con molto campo alle spalle. E se tecnicamente una squadra riesce in un certo senso a uscire dal primo pressing si può trovare ad attaccare la profondità senza grossi problemi. Quindi il Como, che ha dei giocatori valido sotto questo aspetto, ha tutte le carte in regola non diciamo di vincere, ma di prendersi almeno la soddisfazione di segnare una rete. La vittoria, ovviamente, sarà catalana.

Come vedere Barcellona-Como in diretta tv e in streaming

La sfida amichevole Barcellona-Como , in programma domenica alle 20:30, non sarà trasmessa in diretta da Dazn. Il canale che ha i diritti della massima serie italiana fino al 2029, ha acquisito anche la possibilità di trasmettere le prime amichevoli della stagione ma non questa. Si potrà però vedere su COMOTV, ma servirà un abbonamento.

Il pronostico

Il match regalerà almeno tre reti complessive e sicuramente un gol per squadra. Il Como, con Nico Paz davanti – rifiutata un’offerta da 40 milioni di euro – può fare male. Flick senza Lewandowski invece si affiderà a Torres davanti. E sarà lui quello che potrebbe almeno segnare un gol. Comunque, il match ci pare abbastanza indirizzato e finirà con molte emozioni.

Le probabili formazioni di Barcellona-Como

BARCELLONA (4-2-3-1): García, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Torres.

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Van der Brempt, Kempf, Valle; Baturina, Perrone, Nico Paz; Addai, Douvikas, Diao.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2