I pronostici di domenica 10 agosto: Community Shield, amichevoli, Championship e non solo

I pronostici di domenica 10 agosto, ci sono partite di Brasileirao, Championship, delle amichevoli per club e altri campionati

Tra le partite di questa domenica un occhio di riguardo la merita il posticipo di Championship tra Leicester e Sheffield Wednesday.

I club retrocessi dalla Premier League sono solitamente tra i favoriti per essere promossi dalla Championship, ma non è il caso del Leicester, che rischia una penalizzazione in classifica per aver violato le regole del PSR (Profit and Sustainability Rules).

Finora, l’unico innesto nella rosa del nuovo allenatore Marti Cifuentes è stato il portiere veterano Asmir Begovic, anche se il numero delle partenze suggerisce che sarà necessario rafforzare la squadra prima della chiusura del mercato. Jamie Vardy ha lasciato il club alla scadenza del contratto, mentre giocatori come Conor Coady e Wilfred Ndidi sono stati venduti, e anche James Justin e Bilal El Khannouss sono destinati a partire.

Se il Leicester si sente in difficoltà, basta guardare nella direzione dello Sheffield Wednesday per avere un po’ di prospettiva. L’allenatore degli Owls, Henrik Pedersen, ha a disposizione solo 15 giocatori della prima squadra, a causa del mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti del club nell’ultimo mese.

Questa partita rischiava persino di essere annullata, dopo che lo Sheffield Wednesday si è ritirato dall’amichevole contro il Burnley la scorsa settimana. Con il club dello Yorkshire del Sud così poco preparato per la nuova stagione, il Leicester ha abbastanza qualità nella rosa per approfittarne. I padroni di casa hanno battuto la Fiorentina 2-0 nella loro ultima amichevole e potrebbero vincere di goleada.

I pronostici sulle altre partite

Per quanto riguarda le altre partite odierne da over 2,5, occhio a Haugesund-Sarpsborg, Trelleborg-Umea e Anderlecht-Zulte-Waregem. Tra le partite da gol (entrambe le squadre a segno) riflettori puntati su Dundee United-Hearts e sulle amichevoli Borussia Dortmund-Juventus e Barcellona-Como.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 2,5 in Leicester-Sheffield Wednesday, Championship, ore 17:30

Vincenti

LEGIA VARSAVIA (in Legia Varsavia-Katowice, Ekstraklasa , ore 20:15)

(in Legia Varsavia-Katowice, Ekstraklasa ore 20:15) SPARTA PRAGA (in Sparta Praga-Sigma Olomouc, Repubblica Ceca, ore 20:00)

(in Sparta Praga-Sigma Olomouc, ore 20:00) LIVERPOOL (in Crystal Palace-Liverpool, Community Shield, ore 16:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Haugesund-Sarpsborg , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Trelleborg-Umea , Superettan, ore 15:00

, Superettan, ore 15:00 Anderlecht-Zulte-Waregem, Belgio Pro League, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Dundee United-Hearts , Scottish Premier, ore 18:00

, Scottish Premier, ore 18:00 Borussia Dortmund-Juventus , Amichevole, ore 17:30

, Amichevole, ore 17:30 Barcellona-Como, Amichevole, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 12.64 GOLDBET ; 12.15 SNAI; 12.64 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• GOL PRIMO TEMPO in Barcellona-Como, Amichevole, ore 21:00