Pronostico Wycombe-Stockport: bilancio negativo e segno obbligato per questa partita della seconda giornata di League One.

Dopo risultati opposti nella prima giornata della League One 2025-26, Wycombe Wanderers e Stockport County si affrontano sabato pomeriggio all’Adams Park. La squadra di Mike Dodds ha subito una sconfitta per 2-1 contro il Bradford City nella loro prima partita in terza serie, mentre gli ospiti hanno battuto il Bolton Wanderers davanti al proprio pubblico.

La vittoria di Stockport sul Bolton è stata in pieno stile Dave Challinor: sono stati cinici, non hanno mai dato l’impressione di poter perdere, anche se forse non meritavano di vincere – è ciò che fanno le squadre di alto livello. Questa sfida sarà un compito probabilmente più semplice. Forse è solo una questione di contesto, ma il tecnico del Wycombe, Mike Dodds, potrebbe aver provato a cambiare lo stile di gioco della squadra durante l’estate. Al Valley Parade, il Wycombe ha avuto il 69% di possesso palla e completato 394 passaggi – un notevole aumento rispetto alla scorsa stagione – anche se va detto che il Bradford era già avanti 2-0.

Nella parte finale della scorsa stagione, Dodds proponeva un calcio noioso e statico. La sua squadra non è riuscita a segnare in nove delle 19 partite di campionato sotto la sua guida, con una media inferiore a un gol a partita, e in qualche modo è riuscito anche a bloccare Richard Kone, che segnava a raffica prima del suo arrivo.

Cambio di stile o meno, il rendimento del Wycombe contro le prime sei della classifica sotto Dodds è stato pessimo. In sette partite (comprese le semifinali playoff), non hanno mai vinto, hanno segnato solo un gol e ne hanno subiti 11. La vittoria di Stockport è a quota 2.65 su Goldbet.

