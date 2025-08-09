Pronostico Wycombe-Stockport: bilancio negativo e segno obbligato

Pronostico Wycombe-Stockport: bilancio negativo e segno obbligato per questa partita della seconda giornata di League One.

Dopo risultati opposti nella prima giornata della League One 2025-26, Wycombe Wanderers e Stockport County si affrontano sabato pomeriggio all’Adams Park. La squadra di Mike Dodds ha subito una sconfitta per 2-1 contro il Bradford City nella loro prima partita in terza serie, mentre gli ospiti hanno battuto il Bolton Wanderers davanti al proprio pubblico.

Lo stadio del Wycombe
La vittoria di Stockport sul Bolton è stata in pieno stile Dave Challinor: sono stati cinici, non hanno mai dato l’impressione di poter perdere, anche se forse non meritavano di vincere – è ciò che fanno le squadre di alto livello. Questa sfida sarà un compito probabilmente più semplice. Forse è solo una questione di contesto, ma il tecnico del Wycombe, Mike Dodds, potrebbe aver provato a cambiare lo stile di gioco della squadra durante l’estate. Al Valley Parade, il Wycombe ha avuto il 69% di possesso palla e completato 394 passaggi – un notevole aumento rispetto alla scorsa stagione – anche se va detto che il Bradford era già avanti 2-0.

Nella parte finale della scorsa stagione, Dodds proponeva un calcio noioso e statico. La sua squadra non è riuscita a segnare in nove delle 19 partite di campionato sotto la sua guida, con una media inferiore a un gol a partita, e in qualche modo è riuscito anche a bloccare Richard Kone, che segnava a raffica prima del suo arrivo.

Cambio di stile o meno, il rendimento del Wycombe contro le prime sei della classifica sotto Dodds è stato pessimo. In sette partite (comprese le semifinali playoff), non hanno mai vinto, hanno segnato solo un gol e ne hanno subiti 11. La vittoria di Stockport è a quota 2.65 su Goldbet.

Comparazione quote

La vittoria in trasferta di Stockport contro il Wycombe è a quota 2,65 su GoldbetLottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

