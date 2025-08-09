Pronostico Utrecht-Heracles: la rivincita è subito servita

Utrecht-Heracles è valida per la prima giornata del campionato olandese: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Ha già messo le cose a posto l’Utrecht contro il Servette, vincendo in trasferta e confezionando un risultato finale che permette di rimanere tranquilli in vista della gara di ritorno di qualificazione alle prossime coppe europee. Una stagione, quella passata, davvero straordinaria per la formazione olandese, che ha tutta l’intenzione di ripetersi.

Sì, l’avvio non è sicuramente dei più semplici contro l’Heracles, una squadra che nella fase precampionato ha vinto quasi sempre e che soprattutto, lo scorso anno, non ha lasciato nemmeno una vittoria, anzi: nelle due gare giocate tra queste due formazioni solamente la stagione scorsa, gli ospiti si sono portati a casa quattro punti.

Ma la rivincita, come sappiamo, è un piatto che va servito freddo. E siccome in Olanda non esiste un caldo torrido come da noi e inoltre, c’è anche un po’ di freschetto adesso, è la temperatura giusta per prendersela, quella rivincita.

Come vedere Utrecht-Heracles in diretta tv e in streaming