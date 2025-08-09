Pronostico Sinner-Galan, Atp Cincinnati: ritorno in discesa dopo Wimblendon per il numero uno del tennis mondiale

Nel secondo turno del torneo ATP di Cincinnati, Jannik Sinner affronterà Daniel Elahi Galan. L’italiano parte naturalmente favorito secondo i bookmaker, addirittura a quota 1,01. Davvero Galan è senza scampo?

Sinner e Galan si sono già sfidati due volte, e in entrambe le occasioni l’altoatesino ha vinto senza perdere nemmeno un set. I precedenti risalgono al 2021 in Coppa Davis (7-5, 6-0) e al 2023 a Wimbledon (7-6, 6-4, 6-3). L’anno scorso, Jannik ha trionfato proprio a Cincinnati, e ora è chiamato a difendere quei punti per mantenere il vantaggio su Alcaraz e Zverev nella classifica ATP. Nella finale del 2024 aveva battuto Frances Tiafoe in due set (7-6, 6-2).

Quest’anno, Sinner è ancora imbattuto sul cemento: ha giocato solo l’Australian Open su questa superficie, ma lì ha dominato, battendo Zverev con un secco 3-0 in finale. Arriva a Cincinnati dopo una lunga pausa: ha scelto di non partecipare ai tornei minori di Washington e Toronto, preferendo ricaricare le energie dopo il trionfo a Wimbledon.

Galan ha invece alle spalle un percorso più lungo. Nel 2023 aveva tentato le qualificazioni a Cincinnati senza riuscire a entrare nel tabellone principale. Il colombiano è un giocatore prevalentemente da terra battuta e solo raramente compete sul cemento: quest’anno ha disputato appena sei match su questa superficie, vincendone quattro. Ha superato le qualificazioni battendo Taro Daniel (7-5, 6-2) e Alexander Shevchenko (7-6, 4-1, ritiro). Nel primo turno del tabellone principale ha sconfitto Vit Kopriva (6-2, 6-4), numero 80 del mondo. A livello statistico, però, non ha brillato: solo il 53% di prime in campo.

Pronostico Sinner-Galan, ecco la quota

Se si giocasse sulla terra, Galan potrebbe provare quanto meno a difendersi e a prolungare un po’ il match. Ma sul cemento, il divario con Sinner è troppo evidente. L’azzurro sa di dover gestire bene le energie in vista dei turni successivi e, soprattutto, dell’imminente US Open. L’1 + under 17,5 è a quota 1,75. Almeno un set 6-0 o 0-6 è a quota 4.00.

Come vedere Sinner-Galan diretta tv e in streaming

Il match valido per il torneo Atp di Cincinnati tra Sinner e Galan sarà trasmesso sabato 9 agosto in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare i diritti di trasmissione del torneo e sarà visibile su Sky Sport 1. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro non inizierà prima delle 17:00.

