Pronostico Sheffield United-Bristol City: rivincita dopo la rivoluzione per una delle partite più attese della prima giornata di Championship.

Nella prima giornata del campionato di Championship va subito in scena la rivincita della semifinale playoff della scorsa stagione, dove gli “Blades” vinsero con un totale di 6-0. Questa gara non sarà così a senso unico, molte cose sono cambiate in entrambi i club.

Al Bramall Lane, i nuovi proprietari hanno portato nuove idee. È il motivo per cui Chris Wilder è stato esonerato e per cui 11 giocatori hanno lasciato il club. Le partenze più rilevanti sono quelle di Vini Souza e Anel Ahmedhodzic, due pilastri difensivi nel tentativo fallito dello Sheffield di ottenere la promozione lo scorso anno.

Il sostituto di Wilder, Ruben Selles, porta con sé un nuovo approccio. I Blades sembrano voler abbandonare la strategia di puntare su giocatori esperti del Championship per concentrarsi sullo sviluppo di giovani talenti e su un pressing alto. Nel lungo termine questa strategia potrebbe dare i suoi frutti, ma nel breve potrebbero esserci problemi di assestamento durante la transizione della squadra – e questo potrebbe portare a una partita ricca di gol nel weekend, soprattutto considerando le lacune difensive dei padroni di casa: il giovane in prestito Tyler Bindon e Jack Robinson hanno saltato parte della preparazione per infortunio.

Anche il Bristol City ha cambiato guida tecnica, con Gerhard Struber che ha preso il posto di Liam Manning. Se il suo periodo al Barnsley è indicativo, vorrà che la sua squadra faccia un pressing alto e caotico. Si tratta di un cambio importante rispetto all’approccio del suo predecessore, che preferiva un blocco difensivo più ordinato e strutturato, ma i Robins hanno sicuramente gli uomini giusti in attacco per adattarsi allo stile di Struber.

Potrebbero mettere in difficoltà lo Sheffield United, e la quota per entrambe le squadre segnano a 1.83 viste le premesse ci sta tutta, con la vittoria dei padroni di casa che resta comunque più probabile.

