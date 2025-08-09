Pronostico Rangers-Dundee: arriva la prima vittoria

Rangers-Dundee è valida per la seconda giornata del campionato scozzese: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

La prima vittoria in campionato, per i Rangers, dopo il pareggio esterno della prima giornata, è cosa assicurata. Sì, realmente, contro il Dundee che ha perso la prima uscita stagionale, tra le mura amiche, non ci sono possibilità che possa finire in maniera diversa rispetto ad una vittoria della squadra che cercherà, anche se è abbastanza complicato, di tenere vivo fino alla fine il campionato che da diversi anni ormai è di dominio Celtic.

Nessuno si aspettava, nemmeno noi onestamente, che nella prima sfida in trasferta della stagione potesse arrivare il primo mezzo passo falso. Certo, c’è da dire che i Rangers hanno anche avuto in mezzo alle settimane delle partite importanti di qualificazioni europee, però, è evidente, che la questione abbia sicuramente scatenato un poco tutti, in Scozia.

Si parla già di una squadra che difficilmente riuscirà a tenere testa al Celtic e di una squadra che come al solito dirà la sua fino ad un certo punto della stagione per poi mollare la presa. Insomma, sempre la stessa storia. Però, almeno, la prima vittoria arriverà, e su questo non ci possono essere discussioni.

Come vedere Rangers-Dundee in diretta tv e in streaming