Pronostico Palmeiras-Ceara: succederà per la quarta volta di fila

Palmeiras-Ceara è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il pareggio esterno contro il Vitoria – e la sconfitta interna contro il Corinthians in Coppa – hanno macchiato la settimana del Palmeiras che sperava di avvicinarsi alla vetta e invece si ritrova distante dalle due squadre che stano conducendo in campionato. Il tempo per rientrare ci sarebbe, ma adesso serve ritrovare una vittoria che manca dal 27 luglio, contro il Gremio: da quel momento in poi due sconfitte e un pareggio.

Potrebbe anche esserci stato il contraccolpo psicologico per l’uscita di Rios, fondamentale intanto nello scacchiere tattico dei brasiliani, e che è andato al Benfica. Si sa, quando un giocatore così importante viene portato via allora tutta la squadra ne risente. Non nell’immediato, ma a lungo andare, e dentro i brasiliani è stato proprio in questo modo.

Ma contro il Ceara, comunque, e nonostante quello che vi abbiamo raccontato, di problemi non ce ne dovrebbero essere di nessun tipo. La differenza in campo rimane ed è evidente e i padroni di casa dovrebbero riuscire, anche senza particolari problemi, a riprendere la corsa. E questa, inoltre, sarà la quarta vittoria dei fila dei padroni di casa contro un Ceara che non fa nessuna paura.

Come vedere Palmeiras-Ceara in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao Palmeiras-Ceara, in programma domenica alle 21:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Solamente la vittoria. Il Palmeiras si prenderà i tre punti e ricomincerà la corsa alla testa della classifica. Che sì, si è complicata, ma è ancora fattibile visto che ci sono delle partite da recuperare. Affermazione davvero in cassaforte.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Ceara

PALMEIRAS (4-3-3): Weverton; Giay, Gomez, Micael, Piquerez; Moreno, Mauricio, Evangelista; Torres, Vitor Roque, Sosa.

CEARA (4-2-3-1): Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, William, Matheus Bahia; Sobral, Laurenco; Galeano, Mugni, Henrique; Pedro Raul.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0