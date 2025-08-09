Pronostico Palermo-Manchester City: dove vedere la partita in tv e in streaming

Palermo-Manchester City è una partita amichevole che si gioca sabato 9 agosto. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

A Palermo, sin dal momento in cui è stata annunciata questa amichevole, c’è aria di festa. Non si parla d’altro, e giustamente, nella città siciliana. Arriva il Manchester City di Guardiola, quella che è stata la squadra più forte del Mondo – e forse ancora lo è – ricca di campioni e di gente clamorosa.

Un’amichevole bellissima, davanti a 35mila spettatori che hanno già preso il biglietto, ed un Barbera tutto esaurito ovviamente. Un’amichevole in famiglia, tra due squadre che hanno la stessa proprietà, tra due allenatori che si conoscono e che hanno un solo obiettivo il prossimo anno, quello di vincere. Sì, i rosanero hanno preso Inzaghi perché è il mago della B e riesce sempre a centrare il salto di categoria; del City, invece, non parliamo, sappiamo già tutto e conosciamo tutto. Quindi non c’è bisogno di altre parole.

Ma che partita sarà? Beh, da un lato i rosanero cercheranno di limitare i danni, dall’altro il City, dopo aver messo comunque in cassaforte il risultato, non accelererà in nessun modo, parliamo pur sempre di una sfida in famiglia, parliamo pur sempre di due squadre che fanno parte dello stesso progetto.

Come vedere Palermo-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida amichevole Palermo-Manchester City, in programma sabato alle 21:00, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Il canale che ha i diritti della massima serie italiana fino al 2029, ha acquisito anche la possibilità di trasmettere le prime amichevoli della stagione. Serve ovviamente un abbonamento. Il match in questione, inoltre, avrà copertura anche da Sky Sport e da One Football.

Il pronostico

In una gara ricca di gol, crediamo anche che il Palermo, magari sfruttando qualche disattenzione della formazione di Guardiola, possa riuscire a trovare la via della rete. Sarebbe clamoroso.

Le probabili formazioni di Palermo-Manchester City

PALERMO (3-4-2-1): Gomis; Diakite, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Blin, Segre, Augello; Di Francesco, Brunori; Pohjanpalo.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Nunes, Dias, Akè, Gvardiol; Reijnders, Gundogan; Silva, Foden, Cherki; Haaland.



POSSIBILE RISULTATO: 1-3