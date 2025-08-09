Pronostico Aberdeen-Celtic: la quota clamorosa da sfruttare

Aberdeen-Celtic è valida per la seconda giornata del campionato scozzese: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Sembrava dovesse essere agevole l’inizio del campionato del Celtic, in casa contro il St. Mirren. Invece, per gli uomini allenati da Rodgers, avere la meglio è stato più complicato del previsto. Solamente un gol, arrivato nel secondo tempo, ha permesso ai biancoverdi di portare a casa l’intera posta in palio. Una situazione che, comunque, sarà immediatamente diversa in questa seconda giornata.

Contro un Aberdeen che anche nella fase precampionato ha dimostrato di avere dei grossi problemi – e che ha inoltre perso la prima uscita ufficiale della stagione – gli ospiti riusciranno a prendersi l’intera posta in palio. Sì, ci sono pochi dubbi su questo, per un evidente motivo: le due formazioni che scenderanno in campo hanno delle rose così diverse che anche se il Celtic non dovesse riuscire a esprimersi nel migliore dei modi, potrebbe senza dubbio, e ugualmente, portare la vittoria a casa.

E poi, inoltre, c’è un’altra questione: i Rangers, storici rivali cittadini, hanno subito avuto problemi nel primo match giocato. Quindi ci sono da mandare subito dei segnali importanti, quelli che possono fare la differenza sotto l’aspetto mentale. Sì, rimanere avanti subito, sin dalle prime giornate, è qualcosa di importante. E i Rangers che quindi, devono subito rincorrere, potrebbe anche pagare questa situazione.

Come vedere Aberdeen-Celtic in diretta tv e in streaming