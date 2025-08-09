Pronostici prima giornata Championship 2025/2026: le vincenti più probabili secondo Opta

I pronostici sulla prima giornata della Championship inglese 2025/2026: ecco le vincenti più probabili secondo il super computer di Opta

Dopo 76 giorni di attesa è ripartita la Championship. Tutti gli 11 incontri in programma tra sabato e domenica vedono la squadra di casa favorita, con Southampton e Leicester City – entrambe retrocesse dalla Premier League – accreditate della probabilità di vittoria più alta secondo le previsioni del super computer di Opta.

L’anno scorso in effetti il fattore campo ha inciso più in Championship che in qualsiasi altra categoria professionistica inglese, con 253 vittorie casalinghe su 552 partite (46%). Nessuna giornata ha mai visto 11 vittorie casalinghe, il massimo è stato 10 alla 22ª giornata di dicembre.

Il Southampton ospita il Wrexham sabato. Il club gallese, famoso per essere finanziato da star di Hollywood, torna in seconda divisione dopo 43 anni e 86 giorni: si tratta del divario più lungo tra due presenze in seconda serie in Inghilterra da quello del Doncaster Rovers nel 2008 (50 anni e 105 giorni). Il Wrexham è imbattuto da 10 partite di campionato, ma affrontare il Southampton sarà tutta un’altra storia. Will Still farà il suo esordio ufficiale alla guida dei Saints, e il supercomputer assegna loro una probabilità di vittoria del 62,8% al St. Mary’s.

L’unica squadra con una percentuale più alta di vittoria nella giornata 1 è il Leicester City, che affronta lo Sheffield Wednesday nell’unica partita domenicale del turno. Giocare in trasferta contro il Leicester sarà probabilmente uno degli impegni più difficili per qualsiasi squadra quest’anno, ma per lo Sheffield Wednesday potrebbe essere ancora peggio. I “Gufi” sono sotto diversi blocchi imposti dalla EFL per violazioni finanziarie e non potranno acquistare giocatori a titolo oneroso fino a gennaio 2027, rischiando di faticare persino a mettere in campo un undici titolare competitivo. Martí Cifuentes debutta alla guida del Leicester in campionato, dopo l’esperienza al QPR. Il supercomputer assegna ai suoi una probabilità di vittoria del 63,0%.

Prima giornata Championship, vittorie anche per Sheffield United e Coventry

Nel posticipo del sabato, lo Sheffield United cerca di riprendersi dalla sconfitta nella finale play-off contro il Sunderland affrontando in casa il Bristol City, squadra che aveva demolito nella semifinale (3-0 al ritorno al Bramall Lane). Il Bristol City ha avuto un rendimento esterno deludente lo scorso anno, con una sola vittoria nelle ultime 15 trasferte (7 pareggi, 7 sconfitte) in stagione regolare prima della sconfitta contro gli stessi Blades.

L’era Rubén Sellés dovrebbe iniziare con una vittoria: il supercomputer assegna allo Sheffield United una probabilità di successo del 58,6% su 10.000 simulazioni. Quarta e ultima vittoria casalinga in ordine percentuale è quella del Coventry di Lampard contro l’Hull City.

