Pronostico Siviglia-Real Sociedad: “Non retrocediamo”

Siviglia-Real Sociedad è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

“Non retrocediamo”. Così Gudelj, difensore del Siviglia, è sceso dall’autobus che portava la squadra in ritiro in vista del match di questa sera per parlare ai tifosi. Una situazione che gli andalusi stanno vivendo da troppo tempo negli ultimi anni e non vogliono che si ripeta.

Contro la Real Sociedad è la partita della vita. Una squadra, quella di casa, che vuole vincere per superare l’Alaves e avvicinarsi alla salvezza. E siccome gli ospiti ormai da chiedere non hanno nulla (qualificazione in Europa League centrata con la vittoria della Coppa del Re e la distanza dal quinto posto è troppa) allora le motivazioni possono sicuramente fare la differenza in questa partita. Sì, proprio così.

Il Siviglia ha un solo e unico risultato a disposizione. La vittoria. Non ci sono altre possibilità per questa squadra. E allora, dentro un match che ha valore solamente per i padroni di casa, crediamo che la vittoria per la salvezza, o per tenerla viva, dovrebbe arrivare.

Come vedere Siviglia-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Real Sociedad, gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

I padroni di casa devono a tutti i costi vincere e lo faranno. Non sono ammesse scuse. Le motivazioni della Real Sociedad sono ridotte al minimo e questo farà la differenza.

Le probabili formazioni di Siviglia-Real Sociedad

SIVIGLIA (4-4-2): Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Suazo; Sanchez, Gudelj, Agoume, Vargas; Romero, Maupay.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Kubo, Turrientes, Soler, Barrenetxea; Oskarsson, Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1