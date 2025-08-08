Pronostico Gaziantep-Galatasaray: la difesa del titolo inizia con una vittoria

Gaziantep-Galatasaray è valida per la prima giornata del campionato turco: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
La difesa del titolo inizia con una vittoria. Il Galatasaray, che ha rinforzato la squadra e che ha preso a titolo definitivo Osimhen, vuole subito mandare dei segnali a quelle che saranno le dirette concorrenti. Vuole vincere. E lo farà. Perché in Turchia sono pochissimi i club che possono in qualche modo tenere testa ai giallorossi, che hanno una rosa, per il campionato, davvero devastante.
Inizio soft, in trasferta, contro il Gaziantep: sono sei le vittorie di fila che il Galatasaray ha piazzato contro la squadra che dovrà essere affrontata nella prima giornata di campionato. E il ruolino di marcia dovrebbe continuare ad essere lo stesso. Sì, anche i padroni di casa che partono oggettivamente con obiettivi diversi per questa stagione, sanno benissimo che le possibilità di prendersi un risultato positivo sono quasi nulle. Nemmeno quella che potrebbe essere una prestazione perfetta potrebbe cambiare l’ordine delle cose. Il Gala, anche nella fase di precampionato, ha mostrato subito di essere in palla. Magari qualche sbavatura dietro c’è stata, vista soprattutto nella sfida contro la Lazio. Però ha sempre vinto – tranne con i biancocelesti – e anche convinto.
Insomma, parliamo di un match abbastanza indirizzato e di un match che, senza ombra di dubbio, alla fine di questi novanta minuti avrà un padrone. La squadra ospite, ovvio.
Come vedere Gaziantep-Galatasaray in diretta tv e in streaming
Il pronostico
Magari un gol, il Gala, lo potrebbe anche prendere – dietro ci sono delle cose come detto da sistemare – ma la vittoria di Osimhen e compagni non è in discussione al momento e non lo sarà nemmeno domani. Match, questo, da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Gaziantep-Galatasaray
GAZIANTEP (4-2-3-1): Bozan; Sorescu, Guler, Kizildag, M’Bakata; Soyalp, Ozcicek; Lungoyi, Maxim, Kozlowski; Boateng.
GALATASARAY (4-2-3-1): Guvenac; Sallai, Sanchez, Bardacki, Jacobs; Torreira, Lemina; Zaniolo, Sara, Kohn; Yilmaz.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1