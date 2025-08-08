Pronostico Birmingham-Ipswich: una quota di valore per l’assist

Pronostico Birmingham-Ipswich, inizia ufficialmente il campionato di Championship con l’anticipo al venerdì: una quota di valore per l’assist

Due nuove arrivate in Championship si affrontano nella prima partita ufficiale di campionato che si gioca venerdì sera. Il Birmingham, carico dopo una stagione da record in League One, ospita l’Ipswich, considerata da molti la favorita per la vittoria finale. La squadra di Chris Davies ha dominato l’anno scorso con un gioco di possesso, conquistando un record di punti alla sua prima esperienza da allenatore. Lo stadio St. Andrew’s è tutto esaurito, grazie anche agli investimenti estivi. La Championship però è tutta un’altra storia.

Dovranno confrontarsi con club blasonati e sostenuti dai fondi delle retrocessioni, uno dei quali è proprio l’Ipswich. Kieran McKenna potrebbe replicare il piano che li ha portati alla promozione nella stagione 2023/24: in casa offensivi, in trasferta solidi.

Nessuna squadra ha fatto più punti in casa in quella stagione (54), e nessuna ha perso meno partite fuori casa (5). Ma la cosa più interessante è stata la differenza nel numero di gol per partita: le gare a Portman Road avevano una media di 3,96 gol, mentre quelle in trasferta 2,56.

Una quota di valore per questa partita è rappresentata dal mercato degli assist: Leif Davis è bancato a 5,00 da Bet365. Davis ha servito 18 assist nell’ultima stagione giocata a questo livello, e 14 l’anno prima in League One. Con una media in carriera di 0,36 assist per 90 minuti, la quota offerta da bet365 è da provare.

