Pronostico Ajax-Telstar: rivoluzione per prendere il titolo

Ajax-Telstar è valida per la prima giornata del campionato olandese: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Sarà difficile, per i tifosi dell’Ajax, riuscire a dimenticare quello che è successo lo scorso anno. Uno scudetto che sembrava ormai conquistato perso nello spazio di poche giornate. E da lì è partita la rivoluzione, con l’addio di Farioli che ha deciso di cambiare aria, e con una squadra che ha avuto molti innesti sul mercato. L’obiettivo è quello, ovvio, di scippare il titolo al Psv.

Ajax
Pronostico Ajax-Telstar: rivoluzione per prendere il titolo (Lapresse) – Ilveggente.it

L’avvio della squadra più titolata in Olanda è soft, in casa contro un Telstar che parte con un solo pensiero in testa, quello di fare un campionato sereno, fin quando è possibile, per non rischiare nulla nel corso dell’anno. Insomma, obiettivi ben chiari, diciamolo chiaramente. E, gli ospiti, sanno comunque che pensare di portare a casa dei punti in queste partite, nonostante siamo alla prima giornata, è complicato. In questi campionati, addirittura, impensabile in alcuni casi.

Insomma, vita semplice per i padroni di casa che si prenderanno i primi tre punti della stagione e risponderanno, ovvio, alla vittoria del Psv che arriverà il giorno prima. Inizia il braccio di ferro, inizia il testa a testa che caratterizzerà il campionato fino alla fine. 

Come vedere Ajax-Telstar in diretta tv e in streaming

Psv
Come vedere Psv-Sparta Rotterdam in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Ajax-Telstar in programma domenica alle 14:30, non sarà trasmessa in diretta tv.

Comparazione quote

La vittoria dell’Ajax è quotata 1.13 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.75 su GoldbetLottomatica.

Il pronostico

Vittoria semplice dell’Ajax contro il Telstar, in una gara da almeno tre reti complessive – e su questo non ci sono dubbi – in una gara che dovrebbe anche vedere solamente i padroni di casa riuscire a segnare. Così com’è successo lo scorso anno, in Coppa, nell’ultimo precedente tra queste due formazioni.

Le probabili formazioni di Ajax-Telstar

AJAX (4-2-3-1): Jaros; Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Taylor; Berghuis, Klaassen, Moro Weghorst. 
TELSTAR (3-5-2): Koeman; Apau, Koswai, Bakker; Noslin, Owusu, Offerhaus, Rossen, Hardeveld; El Kachati, Kaandorp.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-0

