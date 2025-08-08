Pronostico Ajax-Telstar: rivoluzione per prendere il titolo

Ajax-Telstar è valida per la prima giornata del campionato olandese: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Sarà difficile, per i tifosi dell’Ajax, riuscire a dimenticare quello che è successo lo scorso anno. Uno scudetto che sembrava ormai conquistato perso nello spazio di poche giornate. E da lì è partita la rivoluzione, con l’addio di Farioli che ha deciso di cambiare aria, e con una squadra che ha avuto molti innesti sul mercato. L’obiettivo è quello, ovvio, di scippare il titolo al Psv.

L’avvio della squadra più titolata in Olanda è soft, in casa contro un Telstar che parte con un solo pensiero in testa, quello di fare un campionato sereno, fin quando è possibile, per non rischiare nulla nel corso dell’anno. Insomma, obiettivi ben chiari, diciamolo chiaramente. E, gli ospiti, sanno comunque che pensare di portare a casa dei punti in queste partite, nonostante siamo alla prima giornata, è complicato. In questi campionati, addirittura, impensabile in alcuni casi.

Insomma, vita semplice per i padroni di casa che si prenderanno i primi tre punti della stagione e risponderanno, ovvio, alla vittoria del Psv che arriverà il giorno prima. Inizia il braccio di ferro, inizia il testa a testa che caratterizzerà il campionato fino alla fine.

Come vedere Ajax-Telstar in diretta tv e in streaming