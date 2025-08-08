Pronostico Ajax-Telstar: rivoluzione per prendere il titolo

Ajax-Telstar è valida per la prima giornata del campionato olandese: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Sarà difficile, per i tifosi dell’Ajax, riuscire a dimenticare quello che è successo lo scorso anno. Uno scudetto che sembrava ormai conquistato perso nello spazio di poche giornate. E da lì è partita la rivoluzione, con l’addio di Farioli che ha deciso di cambiare aria, e con una squadra che ha avuto molti innesti sul mercato. L’obiettivo è quello, ovvio, di scippare il titolo al Psv.
L’avvio della squadra più titolata in Olanda è soft, in casa contro un Telstar che parte con un solo pensiero in testa, quello di fare un campionato sereno, fin quando è possibile, per non rischiare nulla nel corso dell’anno. Insomma, obiettivi ben chiari, diciamolo chiaramente. E, gli ospiti, sanno comunque che pensare di portare a casa dei punti in queste partite, nonostante siamo alla prima giornata, è complicato. In questi campionati, addirittura, impensabile in alcuni casi.
Insomma, vita semplice per i padroni di casa che si prenderanno i primi tre punti della stagione e risponderanno, ovvio, alla vittoria del Psv che arriverà il giorno prima. Inizia il braccio di ferro, inizia il testa a testa che caratterizzerà il campionato fino alla fine.
Come vedere Ajax-Telstar in diretta tv e in streaming
La sfida Ajax-Telstar in programma domenica alle 14:30, non sarà trasmessa in diretta tv.
La vittoria dell’Ajax è quotata 1.13 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica.
Il pronostico
Vittoria semplice dell’Ajax contro il Telstar, in una gara da almeno tre reti complessive – e su questo non ci sono dubbi – in una gara che dovrebbe anche vedere solamente i padroni di casa riuscire a segnare. Così com’è successo lo scorso anno, in Coppa, nell’ultimo precedente tra queste due formazioni.
Le probabili formazioni di Ajax-Telstar
AJAX (4-2-3-1): Jaros; Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Taylor; Berghuis, Klaassen, Moro Weghorst.
TELSTAR (3-5-2): Koeman; Apau, Koswai, Bakker; Noslin, Owusu, Offerhaus, Rossen, Hardeveld; El Kachati, Kaandorp.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-0