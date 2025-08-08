Pronostici League One: un marcatore a quota 9,00 e una partita da 0-0

Pronostici League One, questo sabato si torna in campo per la seconda giornata: un marcatore a quota 9,00 e una partita da 0-0

Sabato torna in campo la League One, ecco due proposte ad alta quota: un marcatore e una partita da zero a zero.

Partiamo dal marcatore che riguarda la partita tra Peterborough e Luton. Questa è una sfida tra una squadra molto forte sulle palle inattive e un’altra che invece fatica parecchio a difenderle. Il Luton ha registrato un xG di 19,15 da palla ferma nella scorsa stagione di Championship (quarto valore più alto del campionato), segnando 17 gol da queste situazioni (terzo miglior dato, a pari merito). Gli avversari del giorno, il Peterborough, hanno invece concesso un xGA di 20,61 e 25 gol effettivi su palla inattiva nella scorsa stagione. Da segnalare anche che ben dieci difensori centrali hanno segnato contro di loro.

Mads Andersen potrebbe essere la principale minaccia del Luton sui calci piazzati in questa trasferta al London Road, e la sua quota “marcatore in qualsiasi momento” (9.00 su Bet365) merita attenzione. Nonostante abbia realizzato solo otto gol in 201 presenze in campionato, Andersen ha segnato meno di quanto ci si potesse aspettare. Ha giocato solo 10 partite da titolare nelle ultime tre stagioni, segnando comunque un gol contro il West Ham in Premier League.

Passiamo alla partita da 0-0, Barrow-MK Dons. Paul Warne ha diretto cinque partite da allenatore dell’MK Dons e in totale è stato segnato un solo gol. Non sorprende che la sua squadra stia creando pochissimo. In 450 minuti di League Two, l’MK Dons ha prodotto: 13 tiri, 3 grandi occasioni da gol e un xG complessivo di 3,16. Va riconosciuto che, in compenso, concedono pochissimo agli avversari. In media, gli avversari registrano: 0,62 xG, 0,6 tiri in porta e 0,2 grandi occasioni da gol a partita. Il prossimo avversario è il Barrow, squadra che ha pareggiato 0-0 in tre delle ultime cinque partite.

Comparazione quote

Il pareggio 0-0 tra Barrow e MK Dons è a quota 7,50 Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.