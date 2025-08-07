Pronostico Port Vale-Cardiff, alla seconda non sbaglia: il marcatore è servito

Pronostico Port Vale-Cardiff, a secco nella partita d’esordio pur facendo registrare un xG di 0,38 è pronto a sbloccarsi in trasferta

Nonostante alcune voci dicano il contrario, Youseff Salech assicura di essere felice al Cardiff. L’attaccante ha segnato otto gol in Championship dopo il suo arrivo ai Blue Birds lo scorso gennaio (0,56 gol per 90 minuti) e sembra davvero fuori categoria per la League One. Tutti i gol della scorsa stagione sono arrivati da dentro l’area e, anche se non ha segnato nella gara d’esordio contro il Peterborough, ha comunque tentato quattro tiri da dentro l’area e ha fatto registrare un xG di 0,38.

A quota 2,70 come marcatore o sostituto contro il Port Vale la giocata è di valore. La stagione del Port Vale è cominciata male contro il Rotherham. Hanno chiuso il primo tempo in dieci uomini e sotto di due gol, e anche se il secondo tempo è andato meglio, era troppo tardi.

Darren Moore ha molte responsabilità. Nonostante avesse concluso la scorsa stagione giocando con due punte, ha scelto un tridente offensivo, lasciando un uomo in meno a centrocampo: risultato, sono stati travolti. Anche se Moore ha aggiustato le cose nella ripresa, non può permettersi altri errori contro il Cardiff, che è di un livello superiore rispetto al Rotherham e perfettamente capace di distruggere il Vale se ne avrà l’occasione.

Per chi vuole una quota più alta, Youseff Salech primo marcatore si trova a 5,50 su Bet365.

