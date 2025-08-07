Pronostico Paok-Wolfsberger: quota grossa da sfruttare

Paok-Wolfsberger è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League: pronostico, formazioni e dove vederla

Greci favoriti, per svariati motivi che cercheremo di mettere in fila in questo articolo. Il primo, ovvio, è la propensione della formazione di casa – anche se un poco meno negli ultimi anni – di giocare un certo tipo di partite, quelle da dentro o fuori, gli scontri diretti che possono decidere le sorti di un’intera stagione.

E poi c’è anche la qualità della rosa: quella greca è stata costruita, come al solito, per cercare di rimanere in alto nelle zone di classifica, per cercare di dare fastidio alle big del campionato; quella austriaca, invece, ogni anno sa benissimo di dover lottare in tutto e per tutto per stare lì, in mezzo, e magari togliersi qualche soddisfazione nel corso dell’anno. Ovvio, insomma, che con questi presupposti ci sia assolutamente una squadra da battere, una squadra molto diversa per caratteristiche, che non solo è più forte tecnicamente e fisicamente, ma anche sotto l’aspetto tattico ha qualcosa in più.

La quota, quindi, è assolutamente da sfruttare. La vittoria dei padroni di casa è altissima – secondo il nostro modesto avviso – e deve essere per forza di cose presa senza nemmeno pensarci più di tanto e senza nemmeno dover inserire combo o altre storie. Basta così.

Come vedere Paok-Wolfsberger in diretta tv e in streaming