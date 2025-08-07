Pronostico Paok-Wolfsberger: quota grossa da sfruttare

Paok-Wolfsberger è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League: pronostico, formazioni e dove vederla
Greci favoriti, per svariati motivi che cercheremo di mettere in fila in questo articolo. Il primo, ovvio, è la propensione della formazione di casa – anche se un poco meno negli ultimi anni – di giocare un certo tipo di partite, quelle da dentro o fuori, gli scontri diretti che possono decidere le sorti di un’intera stagione.
E poi c’è anche la qualità della rosa: quella greca è stata costruita, come al solito, per cercare di rimanere in alto nelle zone di classifica, per cercare di dare fastidio alle big del campionato; quella austriaca, invece, ogni anno sa benissimo di dover lottare in tutto e per tutto per stare lì, in mezzo, e magari togliersi qualche soddisfazione nel corso dell’anno. Ovvio, insomma, che con questi presupposti ci sia assolutamente una squadra da battere, una squadra molto diversa per caratteristiche, che non solo è più forte tecnicamente e fisicamente, ma anche sotto l’aspetto tattico ha qualcosa in più.
La quota, quindi, è assolutamente da sfruttare. La vittoria dei padroni di casa è altissima – secondo il nostro modesto avviso – e deve essere per forza di cose presa senza nemmeno pensarci più di tanto e senza nemmeno dover inserire combo o altre storie. Basta così.
Come vedere Paok-Wolfsberger in diretta tv e in streaming
La sfida Paok-Wolfsberger in programma giovedì alle 19:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Paok è quotata 1.48 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.88 su Goldbet e Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Come detto prima basta assolutamente l’1 del Paok, che dovrebbe arrivare – arriverà – senza particolari problemi, per trovare una quota importante per la giocata di oggi. Quindi, vittoria dei greci che metteranno ovviamente la testa avanti per il discorso qualificazione.
Le probabili formazioni di Paok-Wolfsberger
PAOK (4-3-3): Pavlenka; Kenny, Lovren, Kedziora, Taylor; Camara, Meite; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Chalov.
WOLFSBERGER (4-3-3): Polster; Matic, Renner, Wimmer; Diabate, Baumgartner, Piesinger, Schopf; Zukic; Ballo, Pink
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0