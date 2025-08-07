Pronostico Khachanov-Shelton, finale Atp Toronto: sarà la prima volta

Pronostico Khachanov-Shelton, tempo di finale al torneo Atp di Toronto: maggiore varietà di colpi, sarà la prima volta in assoluto

Per il quinto anno consecutivo, un nuovo campione verrà incoronato al National Bank Open di Toronto. L’americano Ben Shelton disputerà la sua prima finale in un Masters 1000. Dall’altra parte della rete ci sarà Karen Khachanov, che ha già trionfato a questo livello vincendo il Masters di Parigi nel 2018.

Shelton ha battuto in due set il connazionale Taylor Fritz, testa di serie numero 2, nella semifinale tutta americana, centrando così la prima finale in un torneo di questa categoria. A tre anni dallo spettacolare debutto nei Masters 1000 a Cincinnati, Shelton ha ora l’occasione di conquistare il titolo più importante della sua carriera, dopo i successi nei tornei ATP 250 e 500.

Il torneo, già orfano di stelle come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ha visto il 22enne americano sfruttare al meglio le occasioni nella sua parte di tabellone. Ma sarebbe un errore pensare che il suo cammino sia stato semplice: l’unica vittoria agevole è arrivata all’esordio contro Adrian Mannarino. Contro Brandon Nakashima ha rimontato un break nel terzo set, poi ha vinto una partita caotica contro Flavio Cobolli agli ottavi. Il suo miglior tennis si è probabilmente visto nei quarti, con la vittoria in due set su Alex de Minaur.

Per Karen Khachanov sono passati sette anni dalla prima alla seconda finale in un Masters 1000. Il russo aveva sconfitto Novak Djokovic in gran forma a Parigi-Bercy nel 2018, ma ci sono voluti altri cinque anni prima che tornasse a sollevare un trofeo ATP. Anche la sua settimana a Toronto è stata segnata da match molto combattuti. Il più importante in semifinale: ha salvato un match point contro la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, battendolo 6-3 4-6 7-6 dopo quasi tre ore.

Pronostico Khachanov-Shelton, la maggiore varietà di colpi lo premierà

Si preannuncia una finale tra due dei colpitori più esplosivi del circuito, e anche se i valori sono molto vicini, Shelton ha dimostrato più volte in questo torneo di saper risolvere i problemi meglio degli altri. La crescita del suo gioco, sempre meno dipendente dal servizio, e la capacità di variare tatticamente, potrebbero fare la differenza e premiarlo in questa sfida.

