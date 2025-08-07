Pronostici antepost Championship: un capocannoniere ad alta quota

Pronostici antepost Championship, ecco un possibile capocannonieri a sorpresa: le quote proposte sono altissime

Non necessariamente il capocannoniere di un campionato fa parte delle squadre ai primi posti, e in un torneo equilibrato e strano come la Championship le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Ecco allora una proposta ad alta quota. Gioca nel Millwall e si chiama Mihailo Ivanovic.

Il 20enne ha segnato 12 gol nella sua stagione d’esordio, ma ben sette di questi sono arrivati nelle ultime otto partite da titolare, quando si è affermato stabilmente nell’undici iniziale sotto la guida di Alex Neil. Ivanovic ha tutte le carte in regola per un possibile salto di categoria.

È un giovane attaccante con una forte presenza fisica nel gioco aereo e la capacità di concludere da fuori area, se necessario. La varietà nei modi in cui può segnare non solo migliorerà le sue prospettive personali, ma anche le possibilità del Millwall di raggiungere i play-off. L’unico dubbio su questo pronostico riguarda quanti gol riuscirà a segnare il Millwall in generale quest’anno. Sotto Neil non sono stati particolarmente prolifici e probabilmente si piazzeranno sulla fascia bassa della media.

Ma non è irrealistico pensare che un solo giocatore possa contribuire con circa il 30% dei gol della squadra. Poniamo che il Millwall segni tra i 50 e i 55 gol in questa stagione: Ivanovic arriverebbe intorno ai 17 gol, con una quota del 30% sul totale. Una cifra che lo scorso anno sarebbe bastata per un piazzamento nella top 4 dei marcatori.

Ivanovic ha trasformato l’ultimo rigore assegnato alla squadra – unico gol della partita in una vittoria per 1-0 contro lo Stoke – lo scorso marzo. Potrebbe restare il rigorista. Un suo gol all’esordio contro il Norwich è a quota 3,50 su Bet365.

La quota come miglior marcatore del campionato è pari a 19,00 su Bet365.

