I pronostici di giovedì 7 agosto: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 7 agosto, si chiude l’andata del terzo turno di qualificazione di Europa League e Conference League

Come la Champions League, anche Europa League e Conference League entrano nel vivo. Si giocano le partite del terzo turno di qualificazione, l’ultimoa prima degli spareggi finali di accesso alla League Phase delle due competizione. Le squadre che verranno eliminate in questo turno di Europa League verranno retrocesse in Conference League, dove andranno a giocare gli spareggi.

In Europa League ci sono già squadre famose e conosciute al grande pubblico, come lo Shakhtar Donetsk che dopo avere fatto fuori il Besiktas avrà di fronte un altro osso duro come il Panathinaikos. Più semplice l’impegno per l’altra squadra greca di Europa League, il Paok, impegnata in casa contro il Wolfsberger.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite che promettono almeno tre gol complessivi occhio a PAOK-Wolfsberger, St Patrick’s-Beşiktaş e Rapid Vienna-Dundee United. Riflettori puntati su Hacken-Brann, Panathinaikos-Shakhtar Donetsk e Servette-Utrecht per quanto riguarda invece le partite da almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Servette-Utrecht, Europa League, ore 20:30

Vincenti

ANDERLECHT (in Anderlecht-Sheriff, Conference League, ore 20:00)

(in Anderlecht-Sheriff, ore 20:00) PAOK (in Paok-Wolfsberger, Europa League, ore 19:30)

(in Paok-Wolfsberger, ore 19:30) RAPID VIENNA (in Rapid Vienna-Dundee United, Conference League, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

PAOK-Wolfsberger , Europa League, ore 19:30

, Europa League, ore 19:30 St Patrick’s-Beşiktaş , Conference League, ore 20:45

, Conference League, ore 20:45 Rapid Vienna-Dundee United, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Hacken-Brann , Europa League, ore 19:00

, Europa League, ore 19:00 Panathinaikos-Shakhtar Donetsk , Europa League, ore 20:00

, Europa League, ore 20:00 Servette-Utrecht, Europa League, ore 20:30

Comparazione quota totale (gol + over): 15.06 GOLDBET ; 14.64 SNAI; 15.06 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + NO GOL in Cluj-Braga, Europa League, ore 18:30