Pronostico Zverev-Khachanov, Atp di Toronto: strada in discesa per la finale e prima volta

Pronostico Zverev-Khachanov, Atp di Toronto: la strava verso la finale appare sempre più in discesa

Alexander Zverev ha posto fine alla difesa del titolo di Alexei Popyrin al Canadian Open con una vittoria in tre set nei quarti di finale. Il primo set è proseguito senza break: Zverev ha sprecato due set point nel tie-break, mentre Popyrin ha convertito il suo approfittando di un colpo fortunato sul nastro. Il numero tre del mondo ha reagito bene, vincendo cinque game consecutivi dal 4-4 del secondo set e chiudendo con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-3. Ha vinto l’82% dei punti con la prima di servizio. Per Zverev si tratta della prima semifinale in questo torneo dopo il trionfo di otto anni fa.

In semifinale affronterà Karen Khachanov, che ha confermato il suo ottimo momento di forma battendo Alex Michelsen in due set. Il russo ha subito un break in apertura, ma ha reagito strappando il servizio due volte a Michelsen e conquistando il primo set. Lo statunitense sembrava vicino a forzare il terzo set dopo il break sul 5-5, ma Khachanov ha risposto subito, ha recuperato il servizio e dominato il tie-break, chiudendo 6-4 7-6.

La testa di serie numero 11 è stata molto costante negli ultimi due mesi e trova sempre un modo per vincere.

Pronostico Zverev-Khachanov, il bilancio dei precedenti

Zverev è in vantaggio 5-2 nei precedenti, e 3-1 sul cemento. Il numero tre del mondo ha vinto gli ultimi tre incontri sulla superficie dura senza perdere nemmeno un set ed è considerato il grande favorito per raggiungere la finale di un torneo Masters per la prima volta quest’anno.

Come vedere Zverev-Khachanov diretta tv e in streaming

Il match valido per il torneo Atp di Toronto tra Zverev e Khachanovsarà trasmesso mercoledì 6 agosto in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare i diritti di trasmissione del torneo e sarà visibile su Sky Sport 1. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 22:30.

