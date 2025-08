Pronostico Panathinaikos-Shakhtar: colpaccio esterno per la qualificazione

Panathinaikos-Shakhtar è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League: pronostico, formazioni e dove vederla

Dovrà cercare – anche se il compito è tutt’altro che semplice – dell’Europa League il Panathinaikos. Nel preliminare di Champions, infatti, la squadra greca è stata buttata fuori dai Rangers che, soprattutto nella partita in casa, hanno messo in discesa il discorso qualificazione.

Poteva andare decisamente meglio alla formazione biancoverde perché adesso, nella seconda manifestazione europea, il compito sarà quello di battere, se possibile, gli ucraini dello Shakhtar. Una formazione complicata, assai complicata, una di quelle che possono davvero fare risultato dappertutto come successo nel turno precedente, quando hanno vinto sia in trasferta, all’andata, sia in casa, contro il Besiktas. E diciamo che non era un ostacolo semplice.

Sembrano molto più pronti, gli ospiti che, per ovvi motivi, stanno vivendo un momento di forma importante. Dimostrato nelle gare delle scorse settimane quando hanno fatto fuori i bianconeri di Abraham che avevano intenzioni bellicose ma che ben presto hanno dovuto arrendersi. L’ambiente greco, inoltre, che non sarà più caldo di quello turco, non riuscirà in nessun modo a impensierire lo Shakhtar, pronto davvero al colpaccio grosso in questa partita.

Come vedere Panathinaikos-Shakhtar in diretta tv e in streaming