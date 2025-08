Pronostico Lech-Stella Rossa: l’esperienza che fa la differenza

Lech-Stella Rossa è la gara d’andata del turno preliminare di Champions League: pronostico, formazioni e dove vederla

Quella contro la Stella Rossa, per i polacchi del Lech, sarà la quinta partita interna ufficiale della stagione. E diciamo che il bottino non è granché: sì, sono arrivate due vittorie, ma anche due sconfitte. Non il massimo.

Entrambe hanno superato anche in maniera abbastanza agevole il turno precedente di queste qualificazioni. Ipotizzabile, soprattutto per la formazione serba che come sappiamo è abituata a giocare questo tipo di partite. Sì, ogni anno ci arriva in questa manifestazione e ogni anni, c’è da sottolineare anche questo, riesce a trovare dei giovani calciatori che poi, vuoi non vuoi, sono sempre in grado di fare la differenza. Giovani promettenti che poi piacciono alle big d’Europa.

Oltre ai ragazzini che crescono e che la StellaRossa, in Patria, prende quasi tutti, c’è anche un mix giusto di esperienza in questa squadra. Oltre al fatto che essendo comunque, in questo caso, una formazione abituata come detto a certi palcoscenici, ci sarà meno tremore nelle gambe e meno situazioni motivazionali da gestire. Insomma, la Stella Rossa potrebbe fare il colpaccio in trasferta.

Come vedere Lech-Stella Rossa in diretta tv e in streaming