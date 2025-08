Pronostici Champions League, primo marcatore a quota speciale 8,50

Pronostici Champions League, c’è una quota maggiorata da tenere in considerazione: primo marcatore a 8,50 in Salisburgo-Club Brugge.

Il Salisburgo ha perso sette delle otto partite della fase a gironi nella scorsa edizione della Champions League e stasera affronterà un impegnativo spareggio contro il Club Brugge nel terzo turno di qualificazione. Sia il Salisburgo che il Brugge hanno chiuso al secondo posto nei rispettivi campionati la scorsa stagione e durante l’estate hanno perso alcuni giocatori importanti.

L’Ajax ha acquistato il talentuoso trequartista del Salisburgo Oscar Gloukh, mentre Ardon Jashari del Club Brugge è vicino al trasferimento al Milan dopo le cessioni di Maxime De Cuyper al Brighton, Chemsdine Talbi al Sunderland e Ferran Jutglà al Celta Vigo.

Ci si aspetta un primo confronto equilibrato in Austria, dove l’ala del Brugge Christos Tzolis merita considerazione come primo marcatore. Il nazionale greco ha segnato in due delle sue prime tre presenze stagionali, nella vittoria in Supercoppa contro i campioni del Belgio dell’Union Saint-Gilloise e nella sconfitta per 2-1 in campionato della scorsa settimana contro il Mechelen.

Tzolis ha realizzato dieci gol nelle ultime tredici partite disputate tra club e nazionale nel 2024-25, tra cui uno splendido gol vittoria sul campo degli austriaci dello Sturm Graz nella scorsa Champions League. Su Bet365 è disponibile la quota speciale per Tzolis primo marcatore: 8,50 invece che 7,50.

La quota per Tzolis marcatore è invece di 3,50 su Goldbet e di 2,80 come marcatore più su Sisal. In questa tipologia speciale di scommessa, il pronostico risulta vincente anche se a segnare è l’eventuale sostituto di Tzolis oppure se uno dei due prenderà il palo o la traversa durante la partita.

