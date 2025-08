Mourinho contro il Feyenoord, saranno scintille: occhio agli ammoniti

Pronostici Champions League, Mourinho ritrova il Feyenoord già affrontato ai tempi della Roma: saranno scintille, occhio agli ammoniti

I preliminari di Champions League ci portano nei Paesi Bassi, dove il Feyenoord ospita il Fenerbahce guidato da José Mourinho. Si tratta di una sfida di altissimo livello tra due squadre forti e organizzate, ma purtroppo una delle due sarà costretta a salutare presto la Champions e ripiegare sull’Europa League. Il Feyenoord è una squadra giovane, propositiva e votata all’attacco, con un gioco veloce e palla a terra. Il Fenerbahce di Mourinho, invece, adotta uno stile più prudente: difesa compatta e ripartenze rapide.

È proprio questo il copione più probabile della partita: Feyenoord che tiene il pallone, detta il ritmo e attacca, mentre i turchi restano ordinati dietro in attesa delle occasioni in contropiede. Ci sono da considerare anche i precedenti: lo Special One non è molto amato da queste parti, dopo avere soffiato la Conference League agli olandesi ai tempi della Roma, e averli eliminati non senza polemiche dall’Europa League l’anno successivo.

Le formazioni di Mourinho si distinguono per il gioco fisico e per i falli tattici, soprattutto in trasferta e in partite complicate. Sarà un Fenerbahce aggressivo, pronto a spezzare il ritmo del Feyenoord con interventi duri. Basta leggere anche i nomi dei centrocampisti e le relative statistiche sulle ammonizioni, vedi alle voci Fred e Amrabat. Per questo motivo è da attenzionare la giocata “Fenerbahce più cartellini del Feyenoord”, proposta a quota 1.80 su Bet365. Considerando lo stile delle due squadre e il possibile andamento della gara, può diventare una quota di valore. In alternativa c’è anche l’over 2,5 cartellini Fenerbahce a 1,83, stessa quota per l’over 4,5 cartellini.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Fenerbahce

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuhther; Lotomba, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Timber, Hwang; Moussa, Steijn, Sauer; Ueda.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Egribayat; Muldur, Akcicek, Skriniar, Brown; Fred, Amrabat; Kahveci, Szymanski, Aydin; Duran.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.