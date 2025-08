I pronostici di mercoledì 6 agosto: Champions League ed Europa League

I pronostici di mercoledì 6 agosto, si chiude l’andata del terzo turno di qualificazione di Champions League, si gioca anche in Europa League

Nizza e Benfica si sfidano nel turno d’andata dei preliminari di Champions League con una certezza: vuoi o non vuoi, il passaggio del turno, si deciderà solamente nella gara di ritorno in programma la prossima settimana. Questo sarà solamente un primo passaggio, qualcosa che potrebbe sicuramente indirizzare il tutto, ma non decisivo.

Parte favorito il gruppo portoghese che ha immesso pure in rosa dei giocatori di qualità nel corso della sessione estiva del mercato, uno su tutti quel Rios che sembrava dovesse essere della Roma e che invece ha deciso di andare in Portogallo. Ma non solo, c’è anche Pavlidis, che ha deciso la finale contro lo Sporting, che è un giocatore in grado di fare la differenza in qualsiasi minuto del match.

I pronostici sulle altre partite

L’altra grande partita di questo mercoledì di Champions League è la sfida del Fenerbahce di Mourinho che si troverà di fronte ancora una volta il Feyenoord, già battuto ai tempi della Roma in finale di Conference League.

La sua esperienza in questo caso farà la differenza. Anche perché dall’altro lato non ci sarà Slot, il tecnico che ha incrociato, appunto, quando era nella Capitale. E il Feyenoord, a sensazione, non è la stessa squadra che riusciva anche a mettere in difficoltà i giallorossi. Mourinho, nel corso dell’estate, si è anche rinforzato, ha immesso in rosa degli elementi importanti in grado di trovare la giocata giusta al momento giusto. Non crediamo vincerà in trasferta, perché rimane difficile e molto complicato, ma nemmeno che possa tornare a casa con un risultato negativo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Nizza-Benfica, Champions League, ore 23:00

Vincenti

RIJEKA (in Rijeka-Shelbourne, Europa League, ore 20:45)

(in Rijeka-Shelbourne, ore 20:45) STELLA ROSSA O PAREGGIO (in Lech Poznan-Stella Rossa, Champions League, ore 20:30)

(in Lech Poznan-Stella Rossa, ore 20:30) SALISBURGO O PAREGGIO (in Salisburgo-Club Brugge, Champions League, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Egersund-Lillestrøm , Obos Ligaen, ore 19:00

, Obos Ligaen, ore 19:00 Raufoss-Kongsvinger, Obos Ligaen, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Feyenoord-Fenerbahce , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Salisburgo-Club Bruges , Champions League, ore 19:00

, Champions League, ore 19:00 Nizza-Benfica, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 7.77 GOLDBET ; 7.64 SNAI; 7.77 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Feyenoord-Fenerbahce, Champions League, ore 21:00