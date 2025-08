Pronostico Svitolina-Osaka, Wta Montreal: si andrà per le lunghe

Pronostico Svitolina-Osaka, quarti di finale al torneo Wta Montreal: grande equilibrio, con ogni probabilità si andrà per le lunghe

Naomi Osaka ha già fatto molta strada in questo torneo dopo aver annullato match point a Liudmila Samsonova nel secondo turno. La quattro volte campionessa Slam ha recentemente concluso la sua collaborazione con Patrick Mouratoglou e ora lavora con Tomasz Wiktorowski, ex allenatore di Iga Swiatek. Sta cercando nuovi stimoli per tornare al top, e questo nuovo sodalizio potrebbe essere la chiave giusta.

Negli ultimi due turni, Osaka ha impressionato con vittorie nette contro Jelena Ostapenko e Anastasija Sevastova, dimostrando una ritrovata fiducia e aggressività. Contro Elina Svitolina, con cui si era spesso sfidata in in passato, si sono affrontate solo una volta dal ritorno in campo dopo la pandemia.

La tennista ucraina ha avuto la meglio su diverse giocatrici potenti durante la settimana, neutralizzandole con il suo gioco solido e intelligente da fondo campo. Proprio per questo motivo, Svitolina parte probabilmente con un leggero favore del pronostico.

Entrambe le tenniste sono in ottima forma e stanno mostrando un tennis di altissimo livello. Elina Svitolina, tatticamente versatile, dovrebbe mettere in mostra tutto il suo repertorio. Per Naomi Osaka, sarà fondamentale gestire la pressione mentale, ma i precedenti contro l’ucraina potrebbero darle fiducia e influenzare positivamente il suo atteggiamento in campo.

Le due giocatrici al momento si equivalgono, motivo per cui c’è da aspettarsi un match molto combattuto. L’over 20.5 games è l’esito più probabile per tutti questi motivi.

