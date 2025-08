Pronostico Salisburgo-Club Brugge: fattore campo decisivo

Quella tra Salisburgo e Club Brugge è sicuramente una delle partite più affascinanti di questi preliminari di Champions League. Parliamo infatti di due squadre che la manifestazione lo scorso anno l’hanno giocata, e che quest’anno, almeno entrambe, non lo faranno.

Una gara difficile da pronosticare, ma ci sono i precedenti – che comunque non sono tanto recenti visto che parliamo del 2019 – che ci possono venire incontro e in aiuto, soprattutto. Ne parleremo tra poco. Diciamo adesso che il Salisburgo, che ha giocato il Mondiale per Club, praticamente si è riposato pochissimo nel corso di questa estate. Però, ad agosto, questo non potrebbe essere un grosso problema, nel senso. Magari più avanti, sotto il profilo fisico, qualcosa i padroni di casa potrebbero sicuramente pagare e pagheranno, ma oggi, visti gli impegni che hanno tenuta alta la forma fisica, allora potrebbe essere un fattore.

Tornando, poi, al discorso di prima dei precedenti, ce ne sono stati due in tutta la storia tra queste due formazioni e sono stati vinti, entrambi, dalla formazione che giocava in casa. Quindi crediamo che il Salisburgo possa riuscire a vincere questo match.

Come vedere Salisburgo-Club Brugge in diretta tv e in streaming

Come vedere Salisburgo-Club Brugge in diretta tv e in streaming

La sfida Salisburgo-Club Brugge in programma mercoledì alle 19:00, non sarà trasmessa in diretta tv.

Il pronostico

Se volete la certezza assoluta di prendere questa partita, ovviamente con una quota minore, il segno da scegliere è quello GOL che dà quindi la possibilità anche di stare più sereni. Ma il Salisburgo, dovrebbe in ogni caso, anche subendo una rete, riuscire a prendersi la vittoria e mettersi così leggermente avanti in vista del passaggio del turno che si deciderà la prossima settimana.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Club Brugge

SALISBURGO (4-4-2): Schager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Bidstrup, Diabate; Kitano, Kjaergaard, Baidoo; Onisiwo.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Jackers; Spileers, Mechele, Romero, Seys; Onyedika, Vanaken, Reis; Vetlsesen, Vermant, Tzolis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1