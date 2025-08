Pronostico Rangers-Plzen: si parte da questa certezza

Rangers-Plzen è la gara d’andata del turno preliminare di Champions League: pronostico, formazioni e dove vederla

Le possibilità per i Rangers di andare avanti in Champions League passano sicuramente dalla sfida che gli scozzesi giocheranno in casa. E sì, ci sono delle buone possibilità che possa arrivare un risultato positivo.

In campionato la stagione non è iniziata nel migliore dei modi con un pareggio sul campo del Morthewell. Ma si sa, il pensiero era anche a questa partita contro il Plzen che si presenta molto forte e dopo aver eliminato nel turno precedente il Servette. I pronostici davano favorita la formazione svizzera, e invece la truppa della Repubblica Ceca ha ribaltato tutto, dimostrando di avere le carte in regola per poter dire la propria.

Due squadre queste che segnano molto: i Rangers tra campionato e amichevoli hanno sempre trovato la via della rete e anche il Plzen la stessa cosa. Evidente che però qualcosa andrebbe sicuramente sistemata sotto l’aspetto difensivo. Soprattutto nei Rangers che difficilmente chiudono una sfida senza subire reti. Quindi, anche per questo motivo, andiamo sicuri su un pronostico.