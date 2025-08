Pronostico Malmo-Copenaghen: il GOL è assicurato

Malmo-Copenaghen è la gara d’andata del turno preliminare di Champions League: pronostico, formazioni e dove vederla

Entrambe arrivano a questa partita forti di un filotto incredibile di vittorie di fila. Il Malmo ne ha piazzate sette, il Copenaghen sei, ai quali va aggiunto un pareggio. Insomma, parliamo di due formazioni che vivono un momento straordinario di forma fisica e mentale. Ma qui parliamo anche di due squadre che segnano e anche tanto.

Sì, il derby scandinavo regalerà senza discussioni molti gol e altrettante emozioni. Sia da un lato che dall’altro ci aspettiamo davvero una gara aperta, una gara che tutte e due cercheranno di vincere senza badare troppo ai tatticismi. Forse farebbe bene a pensarsi il Copenaghen, c’è da dirlo, ma crediamo fortemente che la formazione ospite non sia in grado, per la mentalità che ha sempre dimostrato nel corso degli anni, di gestire quelle che sono le varie fasi della partita. Si cercherà di vincere, di prendersi tutto il malloppo subito, senza pensare alla sfida di ritorno.

Detto questo, viste anche le caratteristiche dei danesi – che in Patria vincono sempre e che pure in Europa ogni tanto si tolgono qualche soddisfazione – crediamo che questa partita alla fine non avrà un vincitore.