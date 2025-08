Pronostico Keys-Tauson, Wta Montreal: gioco simile e grande equilibrio

Pronostico Keys-Tauson, quarti di finale al torneo Wta Montreal: gioco simile e grande equilibrio tra le due tenniste

Dopo aver eliminato la campionessa di Wimbledon Iga Swiatek, Clara Tauson punta ora ad aggiungere un’altra vincitrice Slam del 2025 alla sua lista di “vittime eccellenti” al Canadian Open: l’americana Madison Keys.

Le due si sono già affrontate nel 2025, a gennaio, all’ASB Classic di Auckland, e in quell’occasione fu Tauson ad avere la meglio in due set, con il punteggio di 6-4, 7-6. Tuttavia, Keys ha reagito con forza a quella sconfitta, vincendo ad Adelaide e poi conquistando il suo primo Slam in carriera agli Australian Open. Tauson, invece, non è più riuscita a replicare il livello mostrato ad Auckland, dove vinse il suo terzo titolo WTA.

Nel torneo canadese, Keys ha superato due incontri duri in tre set: prima contro Caty McNally, poi in rimonta contro la testa di serie Karolina Muchova (4-6, 6-3, 7-5). Tauson, invece, arriva galvanizzata dalla clamorosa vittoria contro Iga Swiatek, che conferma l’ottimo momento della 22enne danese.

Si tratta di un match molto aperto. Entrambe le giocatrici fanno della potenza da fondo campo la loro arma principale, quindi a fare la differenza sarà chi riuscirà a mantenere una maggiore precisione nei colpi. Visto l’alto livello mostrato da entrambe finora, un match al terzo set è molto probabile e lo spettacolo sembra garantito.

Il pronostico e la quota su Keys-Tauson

L’incontro potrebbe andare per le lunghe: l’over 19,5 games è a quota 1,45.

