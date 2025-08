Pronostico Dinamo Kiev-Pafos: agli ucraini la sfida inedita

La vita facile avuta nel turno precedente contro una squadra sì nettamente inferiore, ma che avrebbe potuto creare qualche grattacapo, ci permette di dire che la Dinamo Kiev, che come tutte le squadre ucraine giocherà in campo neutro le partite in casa, abbia buone possibilità di riuscire nell’intento di mettere la testa davanti.

Contro i ciprioti del Pafos, una formazione che si affaccia oggettivamente molto raramente fino a questi livelli, l’esperienza che la Dinamo ha maturato nel corso degli anni dovrebbe fare la differenza. Non sarà semplicissimo, mettiamolo in chiaro sin da subito perché pure la formazione ospite vive un ottimo momento di forma con sei risultati utili di fila piazzati nel corso delle ultime sei uscite, appunto. Ma in generale, anche le qualità tecniche delle due squadre sono diametralmente opposte.

Non esistono degli scontri diretti per fare un confronto: ma esistono sicuramente dei numeri che ci possono dire una cosa, cioè confermare una cosa, vale a dire la possibilità che la Dinamo Kiev possa vincere questo match. E di quali numeri parliamo? Di quelli difensivi dei padroni di casa che nel corso delle ultime cinque partite ufficiali hanno subito gol solamente una volta. E su queste basi è normale pensare possa esserci un’altra vittoria.

Come vedere Dinamo Kiev-Pafos in diretta tv e in streaming

La sfida Dinamo Kiev-Pafos in programma martedì alle 20:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria della Dinamo Kiev è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.78 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Dinamo Kiev favorita per quella capacità che sta dimostrando di non subire praticamente nulla in fase difensiva. Una formazione, quella ucraina, che poi vuoi o non vuoi riesce in qualche modo a segnare un gol. Un buon viatico per questo match, un buon viatico per il passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Pafos

DINAMO KIEV (4-3-3): Nescheret; Tymchyk, Popov, Mikhayvko, Dubinchak; Shaparenko, Mykhaylenko, Pikhalyoniuk; Yarmolenko, Vanat, Kabaev.

PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Goldar, Luckassen, Pileas; Dragomir, Sunjic; Orsic, Pepe, Jaja; Anderson Silva.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0