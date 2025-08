Pronostici Championship: la squadra retrocessa può diventare un affare

Pronostici antepost Championship, la squadra retrocessa può diventare un affare: quota bassa ma i guai finanziari incombono sul club

Per quanto riguarda la scommessa sull’ultima in classifica a fine campionato, c’è una quota insolitamente molto bassa: 1,72 su Bet365. Il motivo però è facilmente rintracciabile nella tragica situazione con cui deve fare i conti lo Sheffield Wednesday.

Il nuovo campionato di Championship è alle porte, ma mentre altrove si respira entusiasmo e aspettativa, questa squadra è stata travolta dal caos e dall’incertezza. Uno dei club fondatori della Premier League, in una città che viene considerata la culla del calcio moderno, si trova in piena crisi dopo un’estate di stipendi non pagati, blocchi del mercato e una chiusura parziale dello stadio.

L’amichevole contro il Burnley, prevista per il 2 agosto, è stata annullata dopo che i giocatori hanno deciso di non scendere in campo a porte chiuse a causa degli stipendi di luglio non versati. Il 4 agosto, i giocatori hanno diffuso una dichiarazione collettiva, esprimendo la loro “estrema preoccupazione” per la mancanza di chiarezza da parte della società.

La stagione dello Sheffield Wednesday inizierà in casa del Leicester City domenica 10 agosto, prima del debutto in Carabao Cup contro il Bolton, mercoledì 15 agosto. I tifosi stanno organizzando una protesta durante la gara contro il Leicester: esporranno striscioni e resteranno fuori dagli spalti per i primi cinque minuti del match.

Il 29 luglio, il club è stato costretto a chiudere la North Stand (9.255 posti) dello stadio Hillsborough dopo che il Comune di Sheffield ha emesso un divieto d’utilizzo in seguito a un incontro con il Safety Advisory Group locale. Nello stesso giorno, Danny Rohl ha lasciato il club consensualmente, ed è stato rimpiazzato dal suo vice Henrik Pedersen.

Championship, destino segnato per lo Sheffield Wednesday

Il sito ufficiale del club elenca 16 giocatori di prima squadra dopo che il capitano Barry Bannan, il cui contratto era scaduto il 30 giugno, ha firmato un nuovo accordo il 2 agosto. I giocatori hanno continuato ad allenarsi nonostante i problemi finanziari.

Il problema aggiuntivo è che lo scorso 18 giugno, lo Sheffield Wednesday è stato sottoposto a un blocco del mercato di tre sessioni (fino all’estate 2026), a seguito di un’accusa ricevuta il 3 giugno per ritardi nei pagamenti oltre i 30 giorni tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025. Il club non potrà dunque acquistare giocatori né in prestito né a titolo definitivo in questa sessione e nelle due successive.

In queste condizioni sarà un’impresa non solo evitare la retrocessione, ma anche non finire all’ultimo posto. Ed ecco allora che la quota di 1.72 seppur bassa, vista la situazione tragica del club, potrebbe alla fine essere comunque di valore.

E naturalmente conviene anche puntare sul Leicester vincente nella prima giornata di campionato contro lo Sheffield Wednesday, con tanto di over 2,5.

