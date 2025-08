Pronostico Zverev-Popyrin, Atp Toronto: salta il bis in Canada

Pronostico Zverev-Popyrin, all’Atp Toronto si entra nella seconda settimana: momento magico ma stavolta salta il bis in Canada

Popyrin, il campione in carica del National Bank Open, dice di non avere “la minima idea” del motivo per cui ha vinto nove partite consecutive in Canada a partire dal 2024. Nessuna idea sul perché la sua forma, che per gran parte del 2025 è stata altalenante, sia tornata proprio ora che è di nuovo nel nord.

“Credo siano solo buone vibrazioni, buone sensazioni dallo scorso anno, forse”, ha detto il 25enne australiano dopo aver rimontato e battuto la testa di serie numero 5 Holger Rune in tre set. Nelle settimane precedenti al torneo, Popyrin ha detto di aver iniziato a sentire la pressione di dover difendere i 1000 punti conquistati con la vittoria dell’anno scorso. Ma una volta arrivato a Toronto, ha fatto pace con l’idea che avrebbe potuto non riuscirci, e questo lo ha aiutato a rilassarsi.

“È bello arrivare qui e accettare il fatto che se perdi non salvi i 1.000 punti,” dice Popyrin. “È una bella sensazione poter giocare libero, ed è proprio quello che sento di aver fatto questa settimana.”

Alexander Zverev, dal canto suo, è apparso concentrato e in controllo, sfruttando bene il servizio e il rovescio senza consumare troppe energie nei primi turni. Ha affrontato qualche momento difficile, ma senza mai sembrare in difficoltà.

Alexei Popyrin sta gestendo i punti importanti con lucidità, soprattutto al servizio, e appare brillante anche negli scambi prolungati. Zverev è avanti 3-0 nei precedenti, ma tutti i loro incontri sono arrivati in condizioni diverse e in fasi diverse della loro carriera. Se Popyrin continuerà a servire bene e a giocare più vicino alla linea di fondo, il match potrebbe essere più equilibrato di quanto sembri sulla carta, ma la testa di serie numero uno dovrebbe comunque avere qualcosa in più.

Pronostico Zverev-Popyrin, ecco le quote

Zverev è favorito su Popyrin ma probabilmente non sarà una vittoria schiacciante: ci sta anche l’over 20,5 games.

Come vedere Zverev-Popyrin diretta tv e in streaming

Il match valido per il torneo Atp di Toronto tra Zverev e Popyrinsarà trasmesso martedì 5 agosto in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare i diritti di trasmissione del torneo e sarà visibile su Sky Sport 1. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 01:00.

Comparazione quote

Il segno “2-1 set betting” è quotato a 3.40 su Goldbet e Lottomatica e a 4.65 su Snai.

