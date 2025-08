Pronostico Rublev-Fritz, Atp di Toronto: i precedenti su cemento parlano chiaro

Pronostico Rublev-Fritz, il quarto di finale più atteso all’Atp di Toronto: i precedenti su cemento parlano chiaro

Andrey Rublev ha raggiunto il suo primo quarto di finale in un Masters 1000 in questa stagione superando Alejandro Davidovich Fokina, che è apparso limitato fisicamente e si è ritirato nel terzo set. È stata una partita molto combattuta, senza break nei primi due set. Rublev ha giocato un ottimo tennis nei momenti di pressione nel secondo set, un segnale importante per la sua fiducia in vista dei prossimi match.

Taylor Fritz completa il suo personale “grande slam” di quarti di finale nei Masters 1000, grazie a una prestazione solida contro Jiri Lehecka. Anche in questo caso, nessun break: entrambi hanno servito alla grande e sono stati impeccabili nel salvare le palle break. La testa di serie numero 2 avrà ora un giorno di riposo prima del suo decimo confronto contro Rublev.

Pronostico Rublev-Fritz, netto vantaggio nei precedenti

Fritz ha un netto vantaggio negli scontri diretti su cemento contro il russo, e ci si aspetta che riesca a imporsi ancora una volta. Vale la pena sottolineare infatti che sul cemento l’americano ha battuto Andrey Rublev negli ultimi quattro confronti diretti, tutti disputati tra il 2021 e il 2023.

Come vedere Rublev-Fritz diretta tv e in streaming

Il match valido per il torneo Atp di Toronto tra Rublev e Fritzsarà trasmesso martedì 5 agosto in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare i diritti di trasmissione del torneo e sarà visibile su Sky Sport 1. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 22:30.

Comparazione quote

Il segno “2-0 set betting” è quotato a 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Snai.

