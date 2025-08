Pronostico Nizza-Benfica: continua il momento magico

Nizza-Benfica è la gara d’andata del turno preliminare di Champions League: pronostico, formazioni e dove vederla

Da un lato abbiamo una squadra che non sembra essere pronta a questo tipo di competizione; dall’altro invece ne abbiamo una che gioca sempre in Champions League e che ha già messo in cassaforte il primo trofeo della stagione, la Supercoppa del Portogallo.

Nizza e Benfica si sfidano nel turno d’andata dei preliminari di Champions League con una certezza: vuoi o non vuoi, il passaggio del turno, si deciderà solamente nella gara di ritorno in programma la prossima settimana. Questo sarà solamente un primo passaggio, qualcosa che potrebbe sicuramente indirizzare il tutto, ma non decisivo.

E parte ovviamente favorito il gruppo portoghese che ha immesso pure in rosa dei giocatori di qualità nel corso della sessione estiva del mercato, uno su tutti quel Rios che sembrava dovesse essere della Roma e che invece ha deciso di andare in Portogallo. Ma non solo, c’è anche Pavlidis, che ha deciso la finale contro lo Sporting, che è un giocatore in grado di fare la differenza in qualsiasi minuto del match, cosa che invece il Nizza non ha. Sì, buoni giocatori, ma niente che possa stravolgere le carte in tavola.