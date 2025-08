Pronostico Michelsen-Khachanov, Atp Toronto: la spunta al terzo set

Pronostico Michelsen-Khachanov, seconda settimana di incontri all’Atp di Toronto: la sfida a sorpresa finirà così

Alex Michelsen ha trovato il suo ritmo a Toronto, superando momenti delicati e mostrando tutta la sua versatilità da fondo campo. Ha gestito bene sia i colpitori potenti sia gli scambi lunghi, e la sua calma nei momenti di pressione è stata evidente.

Karen Khachanov, al contrario, ha avuto un percorso relativamente semplice fino ai quarti di finale, colpendo la palla con pulizia e giocando con quell’aggressività che lo rende particolarmente pericoloso sul cemento.

Michelsen lo ha battuto a sorpresa agli Australian Open all’inizio di quest’anno, in un match in cui la sua capacità di assorbire la potenza dei colpi e mantenere la calma nei punti importanti ha fatto la differenza. Quel risultato aggiunge un elemento interessante a questa sfida, soprattutto considerando la fiducia con cui l’americano sta giocando in questo momento.

Se riuscirà a rispondere bene al servizio e a prolungare gli scambi, potrebbe trasformare anche questo incontro in una battaglia logorante — e finora, questa settimana, ha vinto tutte quelle battaglie.

Pronostico Michelsen-Khachanov, chi la spunta al terzo set

Michelsen a sorpresa potrebbe battere Khachanov e spuntarla al terzo set.

