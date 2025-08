Pronostico Mboko-Bouzas Maneiro, Wta Montreal: il tifo di casa fa ancora la differenza

Pronostico Mboko-Bouzas Maneiro, Wta Montreal: il tifo di casa potrebbe fare ancora la differenza in questo incontro

Mboko è la grande rivelazione del torneo, e una delle storie più affascinanti dell’anno finora. A soli 18 anni, la canadese ha un record stagionale di 50 vittorie e 9 sconfitte – comprese le partite nei tornei ITF – e ha appena ottenuto la più impressionante di queste vittorie battendo Coco Gauff in poco più di un’ora sabato. Il pubblico di Montréal sarà numeroso, rumoroso e tutto dalla sua parte; Mboko ha dichiarato che per lei fa davvero la differenza.

“Ho cercato di sfruttare il tifo del pubblico il più possibile”, ha detto dopo l’ultima vittoria. “Penso che mi abbia aiutata enormemente, soprattutto nell’ultimo game, visto quanto mi incoraggiavano. È stato semplicemente fantastico”.

Allo stesso tempo, però, anche Bouzas Maneiro sta vivendo un momento importante, anche se più silenzioso. Negli ultimi due mesi, la 22enne spagnola è salita dalla posizione n. 73 alla n. 51 del ranking, ha raggiunto il suo primo ottavo di finale in uno Slam, a Wimbledon, e ha vinto tre partite al terzo set a Montréal.

Entrambe sono ottime atlete che amano spingere sia con il dritto che con il rovescio a due mani, e si costringeranno a vicenda a correre da un angolo all’altro del campo. Mboko, con i suoi 1 metro e 78, è più alta di 7 cm e avrà un vantaggio al servizio, ma Bouzas Maneiro dovrebbe tenerle testa in termini di mobilità. “Ha aggiunto molta potenza al suo gioco,” ha detto Bouzas Maneiro parlando della canadese. “Dovrò restare concentrata su ogni punto. È la beniamina del pubblico, lo so, ma sono pronta a tutto questo.”

Entrambe le giocatrici sono in grande forma e pronte a dare spettacolo sul cemento di Montréal. Lo stile di Victoria Mboko è caratterizzato da aggressività e pressione da fondo campo, mentre Jessica Bouzas Maneiro cercherà di controllare il ritmo con variazioni e contrattacchi a rete. Ci si aspetta un match intenso, con molti scambi lunghi e possibili ribaltamenti nel secondo o terzo set. Considerando le statistiche recenti della spagnola, non sarà un match breve.

Il pronostico e la quota su Mboko-Bouzas Maneiro

Mboko è favorita per la vittoria in un incontro da più di 20,5 games.

