Pronostico Kostyuk-Rybakina, Wta Montreal: vittoria in scioltezza dopo lo spavento

Pronostico Kostyuk-Rybakina, Wta Montreal: prevedibile una vittoria in scioltezza dopo lo spavento dello scorso turno

Elena Rybakina ha superato un grande spavento per ottenere una vittoria in tre set contro Dayana Yastremska. Non è stata una prestazione convincente da parte della kazaka, che ha commesso nove doppi falli in un match durato due ore e mezza. Ha annullato una palla break nel finale mentre serviva per il match e ha chiuso alla sua quarta palla match, conquistando la 20ª vittoria stagionale sul cemento.

Marta Kostyuk è arrivata a questo torneo senza aver vinto nessuna delle ultime sei partite, una striscia negativa iniziata a inizio maggio a Roma. Ma, a suo merito, ha ritrovato la formula vincente a Montréal. L’ucraina ha vinto ciascuna delle sue tre partite della prima settimana rimontando da un set di svantaggio.

Le due si sono affrontate tre volte, e Rybakina ha vinto in due occasioni, inclusa la più recente nel 2024. Inoltre, ha raggiunto le semifinali a Montréal nel 2023 e può contare su un gioco più potente e colpi più penetranti. Nella maggior parte degli scambi riuscirà a prendere l’iniziativa, e con ogni probabilità sarà lei a dettare il ritmo del match. Kostyuk lotterà fino alla fine, ma Rybakina ha le armi per rendere vano ogni suo tentativo.

Il pronostico e la quota su Kostyuk-Rybakina

Rybakina dovrebbe vincere stavolta senza troppi patemi in due set.

Comparazione quote

Il segno “0-2 set betting” è quotato a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

