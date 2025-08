Pronostico Feyenoord-Fenerbahce: c’è Mourinho che fa la differenza

Feyenoord-Fenerbahce è la gara d’andata del turno preliminare di Champions League: pronostico, formazioni e dove vederla

Siamo ad agosto e ovviamente si entra nel vivo delle coppe europee, non solo dei campionati ormai alle porte che stanno per iniziare. C’è da conquistare, per quelle formazioni che non lo hanno ancora fatto, un posto nella Champions League. Alla quale spera di partecipare anche Mourinho.

E se la dovrà vedere contro il Feyenoord il club dell’allenatore portoghese, una squadra che quando ha allenato la Roma, ha sempre battuto. E di confronti ce ne sono parecchi. E il sorteggio ha voluto nuovamente che queste due squadre si affrontassero di nuovo anche ora, anche adesso che lo Special One se n’è andato in un altro campionato.

La sua esperienza in questo caso farà la differenza. Anche perché dall’altro lato non ci sarà Slot, il tecnico che ha incrociato, appunto, quando era nella Capitale. E il Feyenoord, a sensazione, non è la stessa squadra che riusciva anche a mettere in difficoltà i giallorossi. Mourinho, nel corso dell’estate, si è anche rinforzato, ha immesso in rosa degli elementi importanti in grado di trovare la giocata giusta al momento giusto. Non crediamo vincerà in trasferta, perché rimane difficile e molto complicato, ma nemmeno che possa tornare a casa con un risultato negativo.