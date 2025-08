Pronostici antepost Premier League: un capocannoniere a sorpresa a quota 34 quando mancano meno di due settimane al via

Il Tottenham dovrebbe essere molto più competitivo quest’anno rispetto alla scorsa stagione, nonostante la partecipazione a una competizione europea più impegnativa, la Champions League. Il motivo? Thomas Frank saprà gestire le risorse in modo più intelligente, al contrario del calcio “tutto all’attacco” promosso da Ange Postecoglou.

Questo non significa che gli Spurs saranno più difensivi, ma semplicemente più equilibrati: gestiranno meglio le energie e, idealmente, ridurranno gli infortuni. Durante la gestione di Frank al Brentford, i suoi Bees sono stati ottavi per gol segnati in Premier League nel 2022/23 e quinti nel 2024/25, il che fa ben sperare per una squadra come il Tottenham, già molto produttiva in attacco.

Nonostante una stagione 2024/25 segnata dagli infortuni (chiusa con 9 gol), Solanke ha ritrovato la forma nel finale, segnando in cinque delle ultime sei partite da titolare.

A livello statistico, ha registrato 0.45 xG per 90 minuti, un dato solido sebbene non eccezionale, ma vicino allo 0.53 dell’annata 2023/24, quando segnò 19 gol e premiò chi puntò su di lui in chiave each-way nel mercato capocannonieri. Senza dimenticare che nella Championship 2021/22 segnò 29 reti, dimostrando di poter essere prolifico se in salute e con continuità.

L’allenatore Frank sa esaltare i suoi attaccanti e i numeri lo confermano: Ivan Toney (20 gol nel 2022/23), Yoane Wissa (19 gol nel 2024/25), Bryan Mbeumo (20 gol nel 2024/25). Un altro aspetto positivo di questa scommessa è che Solanke potrebbe diventare il rigorista, soprattutto ora che Heung-min Son ha annunciato il suo addio. Solanke ha tirato tre rigori tra campionato ed Europa League la scorsa stagione e li ha segnati tutti.

