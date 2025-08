Pronostici antepost Premier League: maggior numero di assist a quota 201, occhio al nuovo acquisto del Manchester City

Il Manchester City a trazione anteriore potrebbe segnare una valanga di gol questa stagione, e così si può provare una giocata ad effetto dopo l’addio di Kevin De Bruyne per il calciatore col maggiore numero di assist.

La squadra di Pep Guardiola è apparsa spumeggiante al Mondiale per Club, giocando con una certa spregiudicatezza e segnando 16 gol in quattro partite. Nella speranza che questo trend continui, Rayan Ait-Nouri come miglior assistman della stagione a una quota clamorosa di 201 è da provare.

L’algerino ha realizzato sette assist giocando nei Wolves, che hanno chiuso sedicesimi lo scorso anno – solo tre in meno rispetto alla soglia utile per il piazzamento a pari merito. È stato di gran lunga il suo miglior rendimento in termini di assist da quando è arrivato in Premier League, e non sorprende: ha infatti registrato il maggior numero di shot creating actions per 90 minuti (2,63) da quando è sbarcato in Inghilterra.

Ora, in una squadra più offensiva e talentuosa, con maggiore libertà di spingere e sovrapporsi, come ha già mostrato al Mondiale per Club, potrebbe facilmente superare la doppia cifra di assist, e questo potrebbe bastare.

L’unico lato negativo è che salterà alcune partite di campionato per partecipare alla Coppa d’Africa (AFCON). Se non si vuole puntare in antepost, è comunque da tenere d’occhio per le prime partite quando avrà probabilmente quote mediamente alte per l’assist. Prima che si abbassino in caso positivo, conviene provare.

Comparazione quote

Ait-Nouri migliore assist man della Premier League è a quota 201,00 su Bet365. Al momento non è disponibile la quota su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

