I pronostici di lunedì 4 agosto: Scottish Premier, Allsvenskan e altri campionati

I pronostici di lunedì 4 agosto, ci sono partite di Scottish Premier, Allsvenskan e altri campionati minori in giro per il mondo

Hearts e Aberdeen si affrontano lunedì sera in una delle sfide più attese del weekend inaugurale: due tra i club più importanti di Scozia si sfidano a viso aperto. I tifosi di entrambe le squadre sono carichi per l’inizio della nuova stagione e si aspettano grandi risultati. Curiosamente, quando una delle due ha vissuto una stagione positiva negli ultimi anni, l’altra ha solitamente faticato.

Per quanto riguarda gli Hearts, nuovi investimenti e un nuovo staff tecnico hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi, che ora sognano non solo di lottare per il terzo posto, ma addirittura di insidiare le prime due. Sarebbe una vera svolta, considerando che la scorsa stagione è stata disastrosa, conclusa con un deludente settimo posto.

L’Aberdeen, invece, sembrava in corsa per il titolo dopo i primi tre mesi, prima di un crollo che ha compromesso la stagione. Tuttavia, si sono ripresi nel finale, conquistando un posto in Europa e vincendo la Scottish Cup, rendendo comunque l’annata memorabile. Lunedì sera capiremo meglio il valore delle due squadre e quanto bene si siano inseriti i nuovi acquisti, spesso molto costosi.

Gli Hearts arrivano da un ottimo percorso nella Premier Sports Cup, mentre l’Aberdeen non gioca una partita ufficiale da maggio, quando alzò il trofeo a Hampden Park.

I pronostici sulle altre partite

Per quanto riguarda le altre partite odierne da over 2,5, occhio a Ilves-Gnistan, Botev Plovdiv-Arda e Umeå-Falkenberg. Tra le partite da gol (entrambe le squadre a segno) riflettori puntati su HJK-Inter Turku.

Vincenti

BOTEV PLOVDIV (in Botev Plovdiv-Arda, Bulgaria , ore 20:15)

(in Botev Plovdiv-Arda, Bulgaria ore 20:15) HEARTS (in Hearts-Aberdeen, Scottish Premier, ore 21:00)

(in Hearts-Aberdeen, ore 21:00) ILVES (in Ilves-Gnistan, Veikkausliga, ore 17:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ilves-Gnistan , Veikkausliga, ore 17:30

, Veikkausliga, ore 17:30 Botev Plovdiv-Arda , First League Bulgaria, ore 20:30

, First League Bulgaria, ore 20:30 Umeå-Falkenberg, Superettan, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

HJK-Inter Turku, Veikkausliga, ore 18:00

Comparazione quota totale (gol + over): 6.27 GOLDBET ; 6.12 SNAI; 6.27 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Cienciano-CD Los Chankas, Perù, ore 02:00