De Minaur-Shelton, Atp Toronto: la nona sinfonia

Alex de Minaur ha vinto otto partite consecutive. La scorsa settimana a Washington ha conquistato il titolo ATP 500, battendo Davidovich Fokina in finale e salvando tre match point nel set decisivo. A Toronto ha esordito con una vittoria netta in due set contro Comesana, mentre ha avuto accesso diretto ai quarti per il ritiro di Christopher O’Connell nel turno successivo. Il test più impegnativo è arrivato negli ottavi di finale, dove ha superato Tiafoe in tre set molto combattuti dopo oltre due ore di gioco, dimostrando grande solidità nei momenti chiave: ha infatti salvato entrambe le palle break nel set decisivo.

Ben Shelton ha vinto tre delle ultime cinque partite. A Washington è stato sconfitto in semifinale da Davidovich Fokina in due set. A Toronto ha esordito con un successo in due set su Mannarino, salvando entrambe le palle break concesse. Nel terzo turno ha battuto Nakashima in tre set tirati, dopo aver perso il primo al tie-break. La sfida più difficile è arrivata negli ottavi di finale contro Cobolli: sotto 3-5 nel set decisivo, Shelton è rimasto lucido e ha ribaltato il match, mostrando grande freddezza nei momenti di massima pressione.

Pronostico De Minaur-Shelton, lo stile di gioco favorisce l’australiano

Secondo i bookmaker, de Minaur è il leggero favorito in questo confronto, ed è difficile dargli torto. È in grande forma e ha uno stile di gioco che Shelton tende a soffrire. L’australiano dovrebbe prendere il controllo soprattutto sul lato del rovescio e ottenere una vittoria relativamente agevole.

Come vedere De Minaur-Shelton diretta tv e in streaming

Il match valido per il torneo Atp di Toronto tra De Minaur e Sheltonsarà trasmesso martedì 5 agosto in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare i diritti di trasmissione del torneo e sarà visibile su Sky Sport 1. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 22:30.

Comparazione quote

Il segno “2-0 set betting” è quotato a 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Snai.

