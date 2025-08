Pronostico Napoli-Brest: vittoria azzurra nel festival del gol

Napoli-Brest è una partita amichevole che si gioca domenica 3 agosto alle 19:00. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Prima amichevole di un certo livello per il Napoli campione d’Italia. La squadra di Antonio Conte affronta, a Castel di Sangro, il Brest, formazione francese. Tempo di esperimenti ancora, ovviamente, ma sappiamo benissimo che il tecnico azzurro vuole vincere sempre. Anche per evitare possibili malumori.

Parliamo di calcio d’agosto, è vero, ma prendendo l’esempio della Juventus ieri che ha pareggiato contro la Reggiana, allora possiamo dire che i tifosi non sempre capiscono che è il momento questo solo di mettere benzina nelle gambe. Vogliono vincere sempre. E siccome la tifoseria campana da un paio di anni a questa parte ha riassaporato il gusto della vittoria, è tornata ad essere molto esigente. Quindi, crediamo fortemente, che una vittoria azzurra è nell’ordine delle cose.

Anche perché, andando a vedere quelle che sono le probabili formazioni, Conte ha deciso di mandare in campo i migliori, senza stare lì a pensare agli esperimenti. Quindi almeno all’inizio vedremo quasi il vero Napoli, quello in grado di dettare davvero legge.

Come vedere Napoli-Brest in diretta tv e in streaming

La sfida amichevole Napoli-Brest, in programma domenica alle 19:00, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Il canale che ha i diritti della massima serie italiana fino al 2029, ha acquisito anche la possibilità di trasmettere le prime amichevoli della stagione. Serve ovviamente un abbonamento.

Il pronostico

La sfida, e su questo ci sono pochi dubbi, regalerà almeno tre reti complessive. Sì, anche il Brest dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. Ma la vittoria degli azzurri campioni d’Italia non è in discussione. Conte, insomma, in precampionato piazzerà la seconda vittoria di fila.

Le probabili formazioni di Napoli-Brest

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Neres, Lukaku, Lang.

BREST (4-2-3-1): Coudert; Lala, Junior Diaz, Chardonnet, Locko; Camara, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Camblan; Ajorque.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1