Pronostici Vitoria-Palmeiras: marcatore e tiri in porta

Pronostici Vitoria-Palmeiras: la diciottesima giornata del campionato brasiliano regala questa sfida. Le nostre scelte per marcatore e tiri in porta

Il Palmeiras è sicuramente favorito in questo match della giornata numero 18 del massimo campionato brasiliano. Nonostante gli ospiti abbiano perso Rios, passato al Benfica, rimangono comunque anche in corsa per la vittoria finale del campionato. E sappiamo benissimo che i trionfi passano anche da partite del genere, complicate sì, ma pur sempre da vincere.

E allora andiamo a vedere nel dettaglio quello che potrebbe succedere, partendo dal marcatore. E scegliendone, ovviamente, uno del Palmeiras, non potrebbe essere altrimenti. Il profilo giusto è quello di Vitor Roque, a segno contro il Fluminense in trasferta un paio di settimane, fa, il ventenne è quell’elemento pronto davvero ad esplodere da un momento all’altro. Profilo importante, giocatore dalle grandissime prospettive, con quello messo a segno un poco di giorni fa ha toccato quota tre gol in campionato. Anche la personalità è uno dei suoi punti di forza. Quindi occhio, la sua rete vale tantissimo anche sotto l’aspetto della quota.

Pronostici Vitoria-Palmeiras: i tiratori in porta

Se per quanto riguarda il marcatore abbiamo scelto la gioventù, per quanto riguarda, invece, il tiratore in porta, scegliamo l’esperienza, sempre rimanendo dentro la squadra ospite. Il profilo giusto in questo caso è Mauricio, mezzapunta, che giocherà alle spalle dell’unico centravanti. E lo sappiamo bene, quando uomini del genere trovano lo spazio giusto, ti possono punire in qualsiasi momento.

Serve un altro uomo, serve un uomo del Vitoria. E, l’unico uomo del Vitoria che potrebbe essere in grado nell’arco della serata di trovare, almeno in una occasione, il tiro in porta, è Lucas Braga: 28 anni, ala sinistra con ottima velocità, ha segnato solamente un gol in questa stagione ma ha trovato almeno una conclusione in tutte le partite che ha giocato. Non solo dentro i pali, eh, c’è da dirlo. Ma sta vivendo un ottimo momento di forma e c’è da dire, inoltre, che almeno un suo tiro in porta vale la bellezza di 2,35 volte la posta. Sì, c’è del rischio. Ma che gioco sarebbe senza rischio?

Quindi, ricapitolando: Vitor Roque marcatore plus, Mauricio over 0,5 tiri in porta plus e Lucas Braga over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 8,71 volte la posta.