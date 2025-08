Pronostici Internacional-Sao Paulo: marcatore e tiri in porta

Pronostici Internacional-Sao Paulo: la diciottesima giornata del campionato brasiliano regala questa sfida. Le nostre scelte per marcatore e tiri in porta

Tra Internacional e Sao Paulo sono i padroni di casa che partono leggermente avanti. Soprattutto per lo stato di forma che queste due formazioni stanno vivendo e che ci permette di dire, sì, che il Sao Paulo rischia grosso, un’altra sconfitta.

Quindi, per questo motivo, è evidente che il nostro pronostico almeno per quanto riguarda il marcatore va tutto in direzione verso la squadra che gioca davanti ai propri tifosi. E, a occhio, crediamo sia arrivato il momento di Wesley. L’attaccante esterno, in quattordici presenze in campionato in questa stagione non ha raccolto ancora nemmeno una rete. Nonostante in tutte le partite, o quasi, abbiamo centrato lo specchio della porta con almeno una conclusione. Si sbloccherà, prima o poi, toccando dei numeri che sempre lo hanno accompagnato nel corso delle stagioni e crediamo che la serata sia quella giusta, quella del riscatto, quella della prima gioia personale in questa stagione.

Pronostici Internacional-Sao Paulo: i tiratori in porta

Il primo nome, invece, per quanto riguarda i possibili tiratori in porta è quello di Alan Patrick. Esperienza e qualità, come vi abbiamo raccontato in altre occasioni, fanno di questo calciatore il migliore della squadra padrona di casa. Una sua conclusione dentro i pali della porta del Sao Paulo è praticamente scontata e non ci sono dubbi che possa già arrivare nei primi quarantacinque minuti, crediamo fortemente in questa situazione.

Gli ospiti, ovviamente, cercheranno di vendere cara la pelle e cercheranno, soprattutto, di riuscire a segnare almeno un gol dare un senso alla trasferta. Tra tutti quelli che giocano davanti l’uomo che ha le maggiori possibilità di riuscire nell’intento è senza dubbio Andre Silva. Attaccante centrale, gioca insieme a Luciano sulla prima linea, anche se quest’ultimo è quello che dovrebbe cucire i reparti, quindi leggermente più lontano dalla porta avversaria. Insomma, la scelta l’abbiamo fatta.

Quindi, ricapitolando: Wesley marcatore plus, Alan Patrick over 0,5 tiri in porta plus e Andre Silva over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 5,88 volte la posta.