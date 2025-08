Pronostici Brasileirao: tiri in porta dei match delle 23

Pronostici Brasileirao: ecco la multipla per gli uomini che nelle partite delle 23 possono trovare almeno una o più conclusioni in porta. Le scelte

Sono due anche le partite che in Brasile, per la diciottesima giornata del campionato, si giocano alle 23. E sembrano, almeno sulla carta, anche delle partite abbastanza indirizzate con poche possibilità che possano finire in maniera diversa da quello che è un pronostico già scritto. Insomma, anche per questo motivo abbiamo scelto degli uomini che possono fare la differenza.

La prima partita che andiamo ad analizzare è quella tra Atletico Mineiro e Bragantino. I primi, guidati da Hulk in attacco, hanno i favori del pronostico. Ed è proprio dall’attaccante – che calcia anche, ovviamente, tutte le punizioni dai trenta metri in avanti – che ci aspettiamo quella qualità in grado di fare la differenza. Le caratteristiche fisiche e tecniche non si perdono con il passare degli anni, quindi, da Hulk, due tiri nello specchio sono assolutamente pronosticabili. Dall’altro lato, invece, il Bragantino si potrebbe rendere sicuramente pericoloso con Sasha, un attaccante che ha le qualità, anche per via di un buon gioco aereo, di trovare almeno una conclusione dentro lo specchio della porta.

Pronostici Brasileirao: ecco l’altro uomo

Se per le partite delle 21 abbiamo puntato su quattro uomini, in questo caso scendiamo di una unità perché, nell’altra gara in programma, quella tra Ceara e Flamengo, gli ospiti primi in classifica dovrebbero riuscire ad avere la meglio senza particolari problemi. E, soprattutto, dovrebbero essere trascinati da un giocatore in particolare.

De Arrascaeta è quell’elemento che giocando in mezzo alle linee, quando vede la porta, la cerca sempre. Bravo, soprattutto, a trovare lo spazio e poi attaccare con la faccia rivolto verso i pali avversari, ha un buon calcio dalla distanza ma non solo, è anche bravo nei tempi di inserimento che gli permettono di trovarsi spesso, e anche smarcato, dentro i sedici metri avversari. Due tiri in porta per lui, e chiudiamo qui le nostre scelte.

Quindi, ricapitolando: Hulk over 1,5 tiri in porta plus, Sasha over 0,5 tiri in porta plus e De Arrascaeta over 1,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 4,70 volte la posta.