Pronostici Brasileirao: tiri in porta dei match delle 21

Pronostici Brasileirao: ecco i possibili tiratori in porta delle partite che sono in programma oggi, domenica 3 agosto, alle 21:00

Sono due le partite in programma stasera del massimo campionato brasiliano alle 21. Due partite interessanti, senza dubbio, che ci danno assolutamente la possibilità di poter scegliere almeno quattro possibili tiratori in porta. Uno per squadra, due per partita, ovvio.

E partiamo dal match che vede protagoniste due formazioni che hanno lo stesso obiettivo, vale a dire rimanere in alto in classifica. Il Botafogo di Davide Ancelotti cerca la prima affermazione in casa, in campionato, con il nuovo tecnico. E lì davanti ci sono dei giocatori che possono in qualunque momento fare la differenza. Noi scegliamo Correa come possibile tiratore in porta. L’ex Inter si è integrato bene dentro la nuova squadra ed è un fedelissimo di Ancelotti che lo manda sempre in campo dal primo minuto. Almeno una conclusione dentro lo specchio la dovrebbe trovare. Dall’altro laro, invece, c’è il Cruzeiro, una formazione che fino a poche settimane fa era prima in classifica. E c’è Kaio Jorge, capocannoniere del torneo, che ha fatto già 12 gol in 15 presenze. Da uno che vede la porta come lui, soprattutto in questo momento, almeno due conclusioni dentro lo specchio ce le aspettiamo.

Pronostici Brasileirao: ecco gli altri nomi

Sempre in serata si gioca il match tra Corinthians e Fortaleza. Sono i padroni di casa favoriti. Trascinati, quasi sempre, da un Depay che cerca in tutti i modi le soluzioni sulla prima linea. Un giocatore, quello olandese, che si è calato subito, a livello caratteriale, nella nuova realtà. Dai suoi piedi può nascere qualsiasi cosa. Un tiro in porta, sicuro.

Dall’altro lato, invece, dentro una squadra che vive un momento difficile, uno dei pochi in grado di poter tirare fuori le castagne dal fuoco è Lucero. Attaccante con 3 gol e 3 assist in 12 presenze, presenza fisica importante ed esperienza da vendere, almeno una conclusione dentro i pali dovrebbe riuscire a trovarla.

Quindi, ricapitolando: Correa over 0,5 tiri in porta plus, Kaio Jorge over 1,5 tiri in porta plus, Depay over 0,5 tiri in porta plus e Lucero over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 5,14 volte la posta.